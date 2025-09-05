山田杏奈「甘すぎない大人かわいさを演出」 モカムースアイシャドウに挑戦
2025年秋冬ananモテコスメ大賞「トレンド」部門受賞コスメから、山田杏奈さんがモカムースアイシャドウにトライ。
モカのように暖かな茶系カラーを主役に
山田杏奈さんが今回挑戦したのは“モカムースアイシャドウ”。
「これまで、アイシャドウはサラッと自然につけるのが流れでしたが、今季はレイヤードを利かせるのがトレンドになりそうな予感。色×色というよりも、色に光を重ねるなど、色とニュアンスを組み合わせることで濁らずに深みを出すメイクが新鮮です。今回のテーマであるモカムースは、やわらかくて少しグレーがかった“グレイッシュブラウン”を主役に、全体的にブラウンみのあるワントーンで作りました」（ヘア＆メイク・中山友恵さん）
普段そこまでメイクはしないものの、オフの日のお出かけメイクは気分が上がるという山田さん。
「季節によって色みを変えられるほど上級者ではないのですが（笑）、メイクも服も、コクのある秋冬カラーやくすみカラーが好き。ブラウンをベースにしたモカムースは私の好みなので、オシャレに見えて新鮮でした！」（山田さん）
【NEO コンサバ】しなやかな大人顔は一歩先ゆくコンサバメイクで作る
彫りが際立ちトレンド感と大人っぽさが光る 賞
\7,700（コスメデコルテ TEL. 0120-763-325）
【DECORTE】スキンシャドウ デザイニング パレット 01
目元に立体的な表情を生み出しスキントーンを叶えるパレット
光透明感ベース、ツヤベース、マットベースを組み合わせた、肌と血色感の延長線上にある色設計。ただ目元を彩るのではなく、肌や骨格を美しく見せることができ、透明感までレイヤード。「目元の印象が強くなって、普段とは違う私になれた感じ。ジャケットスタイルにも合っていて、憧れのパキッとした“ザ・大人スタイル”が叶えられました」（山田さん）
Makeup Point
上まぶた全体に右上を入れ、アイホールに左下を重ねる。さらに二重幅に右下を入れてグラデーションを作る。下まぶたの涙袋全体に左下を入れる。ブラウンのアイペンシルで、目の幅と同じ長さでインラインとアウトラインを引き、ブラウンマスカラを上下につける。
【オトナ SWEET】ピンクブラウンで甘さ控えめが鮮度抜群！
相思相愛の4色で華やかさを目元に 賞
\7,480 限定販売中（THREE TEL. 0120-898-003）
【THREE】スターゲージングアイシャドウクアッド X06
レイヤードするほど光沢感UP！ 明るく華やかな目元に
カラーヴェール、サテン、マット、メタリックの4つのテクスチャーが集結し、自由にレイヤードを楽しめるパレット。色と輝きがナチュラルに溶け合い、モダンな眼差しを生み出す。「ブラウンとピンクの相性がよく、両方が歩み寄ることで甘すぎない大人かわいさを演出している感じがしました。挑戦しやすそうなので、私もやってみたいです」（山田さん）
Makeup Point
左上を眉毛の下までまぶた全体に入れ、左下をアイホールにふわっとのせる。下まぶたは目幅全体に右上をうっすら入れる。アイラインはブラウンのペンシルでインラインのみ。上は目幅全体、下は目尻から黒目の中央まで入れる。ブラウンマスカラを上のみにつける。
【ご近所 CASUAL】ラフだけど手抜き感ゼロの上級者テクニック
ワンマイルメイクはたった1本で作る 賞
\2,970（SNIDEL BEAUTY info@mashbeautylab.com）
【SNIDEL BEAUTY】コンフォート グロウ アイズ 04
二重幅にたまりにくい薄膜仕立てながら立体感をメイク
心地よくまぶたにフィットし、色と輝きが滲むアイシャドウ。濡れたようなツヤを放ちながら、自然な陰影でメリハリを与えるダスティベージュ。「普段キラキラはあまり使わないのですが、これはラメが細かくて、悪目立ちせずに馴染んでくれます。ナチュラルだけど、重ねづけによってバチッときまりそうなところも使い勝手がよさそう」（山田さん）
Makeup Point
適量を手の甲に取り、指でアイホール全体に2回馴染ませる。濃淡の好みで一度塗りでもOK。アイラインは上のみ、ブラウンのペンシルアイライナーで目頭から目尻まで目幅と同じに軽く引く。マスカラは赤みのあるブラウンを上のみにつける。山田杏奈
やまだ・あんな 2001年1月8日生まれ、埼玉県出身。映画『正体』『ゴールデンカムイ』で日本アカデミー賞新人俳優賞・優秀助演女優賞を受賞。出演ドラマ『シナントロープ』（テレビ東京系）が10月6日スタート。W主演映画『恋に至る病』は10月24日公開。2026年には主演映画『NEW GROUP』の公開も控える。ADVISER・中山友恵
その人がもつ本来の輝きを引き出し、抜け感や透明感のあるヘアメイクを得意とする。モデル、俳優、アーティスト等からの信頼も厚く、数多くのオファーが。雑誌や広告のみならず、幅広いフィールドで活躍中。
NEO コンサバ・ジャケット\80,960（テラ／ティースクエア プレスルーム TEL. 03-5770-7068） タンクトップ\16,060（オル／ハナ ショールーム hana.showroom@hana-korea.com） ネックレス\16,500（YArKA） リング\3,520（ヘンカ） イヤカフ、上\7,500 下\7,200（共にenn.） 以上ロードス TEL. 03-6416-1995
オトナ SWEET・ブラウス\49,500（Alunc／ピンキー＆ダイアン TEL. 03-6748-0312） ダブルフィンガーリング\2,200（ユー）
ご近所 CASUAL・トップス\6,480（クランク／ハナ コリア support@hana-korea.com） ネックレス\12,100（Pearl for Life） イヤカフ\11,830（CHIRO JEWELRY） リング、左手人差し指\17,600 右手小指2本セット\23,100（共にSAFON） リング、右手中指\11,000 左手中指\26,500（共にenn.） 以上ロードス その他はスタイリスト私物
