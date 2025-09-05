◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（５日・京セラドーム大阪）

台風１５号の影響で開始が午後６時から１時間半、遅れていた５日のオリックス―日本ハム戦が午後７時３０分に始まった。

日本ハムはこの日、東京から大阪へ移動。しかし台風に伴う大雨の影響で新幹線が一時運転を見合わせにより大阪入りが大幅に遅れた。新庄剛志監督は自身のインスタグラムで「新幹線が止まってまた練習が出来ないかもだから、ストレッチは新幹線で頼むばい」とつづり、「スタメンはこれね」とメンバーを発表していた。

◇日本ハム・試合開始までのドキュメント

▽午前１０時３０分 出発予定の「のぞみ２５号」に乗車

▽午前１１時３９分 乗車後に運転見合わせがアナウンスされ６９分遅れで発車

▽午後１２時３５分〜午後２時５８分 再び大雨のため静岡駅で足止め

▽午後４時 前日に移動していた加藤貴、福島が京セラＤで練習開始。その後、北山もグラウンドで体を動かす

▽午後５時 試合開始が１９時１５分と発表される。

▽午後５時２２分 新大阪に４時間２２分遅れで到着

▽午後６時５分 バスで球場入り

▽午後６時１４分 選手のトップを切り伏見がグラウンドへ

▽午後７時 試合前練習終了

▽午後７時３０分 試合開始