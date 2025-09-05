歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。所属事務所「夢グループ」の石田重廣社長は、今月１日のトークショーで「橋さんにひと言、発せさせる。それが僕にとっての夢です」と話していたが、かなわなかった。

橋さんは今年５月、２２年にアルツハイマー型認知症を発症していたことを公表。石田社長によると、橋さんは５月末に一過性脳虚血発作で緊急入院するも、６月１１日に滋賀のコンサートでステージ復帰。同１３日に再入院し療養していたが、今月１日に血圧が急に下がり危ない状態に。４日午後に石田社長が見舞った際には数値も戻ったというが、同日夜に再び体調が急変。石田社長も駆けつけたが間に合わず、最期は妻にみとられて生涯を閉じたという。

石田社長は今月１日、６月１３日から橋さんが入院していたことを公表した際、数回お見舞いに訪れたが「僕の顔も忘れる。言葉も忘れる。『橋さん』と呼びかけても、大きないびきをして、寝てばっかり。顔も橋さんの顔じゃない」と説明していた。

８月末に見舞った際は９０分、話しかけたという。手をつないでみたが「僕の手を追い払った。目を開けて、ずっと僕の顔をにらみつけて、口をモグモグして何かを言いたそうにしていた」と橋さんが反応。「橋さんは生きています。そして、脳以外はすごい元気です」としていたが、再び一緒のステージに立つ夢はかなわなかった。