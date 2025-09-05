¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡Ö¤¢¤¢¤¢ÌÜÅª¤ÎIC¤ò¹Ô¤²á¤®¤¿¡ª¡×¢ª¥Ð¥Ã¥¯¤äU¥¿¡¼¥ó¤ÏNG¡ª¡¡JAF¤¬ÂÐ½èË¡¤òÅÁ¼ø
¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÌÜÅª¤ÎIC¤ò¹Ô¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ÂÐ±þ¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤äU¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖµÕÁö¡×¤ä¡Ö½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤áÀäÂÐ¤ËNG¡£JAF¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@jaf_jp¡Ë¤¬¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÌÜÅª¤ÎIC¤ò¹Ô¤²á¤®¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
ÌÜÅª¤ÎIC¤ò¹Ô¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤ÎIC¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¡ª
¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎµÕÁö»ö¸Î¤Ï¡¢»à½ý»ö¸Î¤È¤Ê¤ë³ä¹ç¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Î»ö¸ÎÁ´ÂÎ¤ËÈæ¤ÙÌó5ÇÜ¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤òµÕÁö¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÎÌó6³ä¤Ï¡¢IC¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤äJCT¡Ê¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸Î°Õ¤ËµÕÁö¤ò³«»Ï¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Î¤¦¤Á¡¢5³ä°Ê¾å¤¬¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬Í×°ø¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤â¤·¡¢ÌÜÅª¤ÎIC¤ò¹Ô¤²á¤®¤¿Åù¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²¼µ¤Î¼ê½ç¤ò¤È¤ì¤ÐÅö½éÎ®Æþ¤·¤¿IC¤«¤éÌÜÅª¤ÎIC¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹²¤Æ¤º¼¡¤ÎIC¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌÜÅª¤ÎIC¤ò¹Ô¤²á¤®¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¡Û
¡¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¤äU¥¿¡¼¥ó¤ò¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¹Ô¤·¤Æ¼¡¤ÎIC¤ÇÎ®½Ð¤¹¤ë¡£
¢ÎÁ¶â½ê¤Ç¤ÏETC¥ì¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ìÈÌ¥ì¡¼¥ó¡×¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÎÁ¶â½ê·¸°÷¤Ë¿½¤·½Ð¤ë¡£
¢¨ETC/°ìÈÌ¶¦ÍÑ¥ì¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ETC¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥«¡¼¥É¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£ETCÄÌ¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÎÁ¶â·èºÑ¤¬´°Î»¤·¾åµÂÐ±þ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â½ê·¸°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¥ì¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Í¤ÎÎÁ¶âÀº»»µ¡¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·¸°÷¸Æ½Ð¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ê¿½¤·½Ð¤ë¡£
£ÌÜÅª¤ÎIC¤Þ¤ÇÌá¤ì¤ë¤è¤¦°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁ¶â½ê·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¡£
¤ÌÜÅª¤ÎIC¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎÁ¶â½ê·¸°÷¤Ë¿½¤·½Ð¤ë¡£¤³¤Î¼ê½ç¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Ï¡¢¡ÖÅö½éÎ®ÆþIC¤«¤éÌÜÅª¤ÎIC¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨IC¤Î¹½Â¤Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÂÐ±þ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤äU¥¿¡¼¥ó¡ÊÅ¾²ó¡Ë¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ëU¥¿¡¼¥ó¤ÏÂçÊÑ´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦JAF¡¡¸ø¼°X¡¿¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÌÜÅª¤ÎIC¤ò¹Ô¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡¦JAF¡¡¸ø¼°¡¿¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÌÜÅª¤ÎIC¤ò¹Ô¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©