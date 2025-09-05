【放置！？子守り押し付け友】付き合うのもヘトヘト「そろそろ交代して！」＜第10話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第10話 そろそろ……いいよね
【編集部コメント】
もうかれこれ1時間ほど子どもたちの相手をしているミキさん。サラちゃんのワガママ行動に、仕事をしている方がよっぽど楽だと思うほどぐったりしてしまっている様子です。そしてそんな様子が目に入らないのか、残る3人の大人たちは誰も助け舟を出してくれません。みんなちょっと配慮がなさすぎではありませんか？ 友だちをこんな雑に扱っていいんですか？ ついにミキさんも自分から「代わって」と言ったようですが、この反応……。代わってくれますよね？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
