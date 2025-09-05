◆九州地区高校野球福岡大会2回戦 西日本短大付9―7福岡大若葉（5日、大牟田延命）

4季連続の甲子園出場を目指す西日本短大付が福岡大若葉に競り勝ち、新チームとして初の公式戦勝利を挙げた。

夏の大会とはがらりとスタメンに並ぶ名前が入れ替わった。レギュラー全員が甲子園経験者だったこの夏は、福岡代表として70年ぶりに3季連続甲子園出場を果たし、甲子園では2年連続ベスト16に進出。甲子園後にスタートした新チームは、夏の大会では下級生で唯一レギュラーだった湯山仁太（2年）以外はすべて入れ替わり、この日はスタメン中5人が1年生という若い布陣で公式戦のスタートを切った。

初戦の相手は夏の福岡大会5回戦で2―1の大接戦となった福岡大若葉。4回までに7点を挙げ一時は7―1とリードを広げたが、中盤から相手の猛追で点差を詰められた。8回2死から登板したエース梶原悠矢（2年）が無失点の力投でリードを守り2点差で逃げ切った。「チームはまだまだこれから。去年のチームの初戦より点は取れたのでよかったです」。西村慎太郎監督は8―1でスタートした昨年より得点が1点上回ったことをプラス材料とした。

4季連続甲子園出場が懸かるこの秋。昨夏から3度甲子園を経験した湯山は副主将としてチームをまとめる。「4季連続甲子園というのもあってチームにも緊張感がありました。自分は経験者なので、このチームをチームを背負っていきたい」と意気込む。湯山、梶原、新主将の福粼謙士（2年）ら今夏の甲子園でベンチ入りした5人がチームの中心となる。

「前のチームは足を絡めた攻撃もできたけど、今度のチームは全員でつなぐしかない。4季連続甲子園を考えるよりとにかく目の前の試合を1試合1試合勝っていくだけです」と弓削博輝部長。スタートしたばかりの若いチームは発展途上。成長しながら勝ち進んでいく。（前田泰子）