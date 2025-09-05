東北日本海側北部では、５日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒してください。

【画像】東北・全国の今後の天気

［気象概況］

前線が日本海から東北地方を通って日本の東にのびています。前線は５日夜にかけて東北地方を南下し、前線上の三陸沖に低気圧が発生する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が不安定となっています。

このため、東北日本海側北部では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。





［雨の予想］５日に予想される１時間降水量は多い所で、東北日本海側 ３０ミリ東北太平洋側 ２０ミリ５日１８時から６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東北日本海側 ４０ミリ東北太平洋側 ３０ミリ［防災事項］東北日本海側北部では、５日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒し、５日夕方は、低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、５日夜遅くにかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害にも注意してください。

■東北・全国の天気

