34年ぶり日本人レフティー優勝を目指す！今大会唯一の左打ち細野勇策＜ロピアフジサンケイクラシック＞

ツアー史上最難関のモンスターコース「富士桜カントリー倶楽部」で開幕した、ロピアフジサンケイクラシック。

雄大な霊峰富士の麓で数々のドラマが生まれてきた。

個性を放つ「レフティー（左利き）」細野勇策

幕開けのティーオフ。その一振りで視線を集めたのが、細野勇策（ほその・ゆうさく）22歳。

今大会、ただ一人の左打ち選手だ。

書くのも…

食べるのも左手と、生粋の「レフティー」の細野。

生まれつき左利きでも、右打ちに矯正する選手が殆どのプロゴルフの世界。それでも細野は左打ちを貫いている。

その原点は…

どうして右打ちに矯正をしなかったのか、理由について直撃すると。

細野：

「父が『左』でいいんじゃないっていう感じだった」

「クラブも作ってくれたり、練習環境もすごい不便な中でいろいろやってもらった」

「今となっては(左打ちであることは)すごく目立つし、感謝しかない」

病を乗り越え花開いた才能

プロゴルフ選手として活躍する細野だが、実は生後2ヶ月で心臓の手術を受けている。

激しい運動が制限されたなか、6歳の頃に出会ったのがゴルフだった。

その才能は瞬く間に開花。

2023年のフジサンケイクラシックで自身初の最終日、最終組入りを果たすと、2024年は堂々の3位フィニッシュ。モンスターコースと名高い富士桜で優勝まであと一歩に迫った。

34年ぶり日本人レフティー優勝へ

得意の舞台で悲願のツアー初優勝なるか？

羽川豊さん以来34年ぶりの日本人レフティー国内制覇もかかる。

細野：

「羽川豊さんに以前お会いした時も、「早く優勝してね」と言っていただいたので、少しでも早く優勝できるように頑張りたいです」

レジェンドからの言葉も胸に、モンスターコース攻略に挑む！

【9月4日「αすぽると！」より】