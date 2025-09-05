34年ぶり日本人レフティー優勝を目指す！今大会唯一の左打ち細野勇策＜ロピアフジサンケイクラシック＞
ツアー史上最難関のモンスターコース「富士桜カントリー倶楽部」で開幕した、ロピアフジサンケイクラシック。
雄大な霊峰富士の麓で数々のドラマが生まれてきた。
個性を放つ「レフティー（左利き）」細野勇策
幕開けのティーオフ。その一振りで視線を集めたのが、細野勇策（ほその・ゆうさく）22歳。
今大会、ただ一人の左打ち選手だ。
書くのも…
食べるのも左手と、生粋の「レフティー」の細野。
生まれつき左利きでも、右打ちに矯正する選手が殆どのプロゴルフの世界。それでも細野は左打ちを貫いている。
その原点は…
どうして右打ちに矯正をしなかったのか、理由について直撃すると。
細野：
「父が『左』でいいんじゃないっていう感じだった」
「クラブも作ってくれたり、練習環境もすごい不便な中でいろいろやってもらった」
「今となっては(左打ちであることは)すごく目立つし、感謝しかない」
病を乗り越え花開いた才能
プロゴルフ選手として活躍する細野だが、実は生後2ヶ月で心臓の手術を受けている。
激しい運動が制限されたなか、6歳の頃に出会ったのがゴルフだった。
その才能は瞬く間に開花。
2023年のフジサンケイクラシックで自身初の最終日、最終組入りを果たすと、2024年は堂々の3位フィニッシュ。モンスターコースと名高い富士桜で優勝まであと一歩に迫った。
34年ぶり日本人レフティー優勝へ
得意の舞台で悲願のツアー初優勝なるか？
羽川豊さん以来34年ぶりの日本人レフティー国内制覇もかかる。
細野：
「羽川豊さんに以前お会いした時も、「早く優勝してね」と言っていただいたので、少しでも早く優勝できるように頑張りたいです」
レジェンドからの言葉も胸に、モンスターコース攻略に挑む！
【9月4日「αすぽると！」より】