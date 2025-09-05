【Netflixシリーズ「刃牙道」】 2026年世界独占配信

Netflixシリーズ「刃牙道」が2026年に世界独占配信されることが発表され、ティザー予告とティザーアートも解禁となった。

「刃牙道」で描かれるのは、地上最強の生物である父・範馬勇次郎との史上最大の親子喧嘩を終えた範馬刃牙（CV:島粼信長さん）の姿。地上最強の親子喧嘩を終え、無味乾燥な日常を過ごしていた刃牙たちだが、強き者に焦がれる徳川光成による“神に背く”空前の大実験により、日常は一変することになる。

また、Netflixシリーズ「BEASTARS FINAL SEASON」Part2からは、ファーストルック4点が一挙公開された。

解禁された映像では、「地上最強の親子喧嘩を経て、漢たちは退屈していた」というナレーションとともに、愚地独歩、ジャック・ハンマー、花山薫ら猛者の姿が矢継ぎ早に映し出されていく。

退屈に飲み込まれそうな刃牙の前に姿を現わすのは、まさかの日本最強の剣豪・宮本武蔵。現代へ降臨した宮本武蔵が、剛力と瞬速を兼ね備えた剣技で、新たな脅威として刃牙たちへと襲いかかる。

「BEASTARS」は肉食獣と草食獣が共存する世界を舞台に、悩めるハイイロオオカミの青年・レゴシ（CV:小林親弘さん）が種族間の違いに葛藤しながら成長していく"動物版青春ヒューマンドラマ”。ファイナルシーズンでは、ある理由で学園を去り、社会へ繰り出して新たな生活をスタートさせたレゴシの姿を描いてきた。

【Part2のファーストルック】

凛とした表情のレゴシのカットを始め、レゴシの初恋相手・ハル（CV:千本木彩花さん）、レゴシを”なんだかんだで”気にかける先輩ルイ（CV:小野友樹さん）、かつてはレゴシに、今はルイに好意を抱く演劇部の後輩ジュノ（CV:種粼敦美さん）、同じく演劇部の後輩であり、レゴシに度々”だる絡み”をするモテるオス・ピナ（CV:梶裕貴さん）、そしてレゴシらに迫る裏社会の凶悪犯メロン（CV:沖野晃司さん）らの神妙な顔つきをしたカットから、FINALに向けた衝撃のクライマックスを予感させる。

【アニメ1期から監督を務めている松見真一氏のコメント】

レゴシとメロンの対峙、ルイの覚悟、そしてハルの揺るがぬ想い。牙とツノがぶつかり合い、友情も愛も誇りも――すべてが試される怒濤のクライマックスへ。 種族を超えて生きるとは何か。愛することは力なのか、それとも弱さなのか。 この作品のフィナーレは、彼らの物語であると同時に、私たちが生きる世界への問いかけでもあります。どうか最後まで見届けてください。

