演歌歌手の中村美津子が５日、大阪・関西万博ＥＸＰＯホール「シャインハット」で行われた「ＯＳＡＫＡ ＪＡＰＡＮ ＳＤＧｓ Ｆｏｒｕｍ」に出演し、盲導犬への理解を訴えた。

大阪府は「ＳＤＧｓ先進都市」の実現に向け、ＳＤＧｓの新たな取り組みの創出を図っている。今回、その一環として同フォーラムを実施。主催者あいさつでは吉村洋文大阪府知事が登壇し、中村は長年携わってきた盲導犬育成の啓発活動について説明した。

万博に何度か来場したという中村だったが「来たんですけど、なかなかうまく予約がとれないというか、なかなか（パビリオンの）中には入れない。難しいですね」とボヤいた。

中村は１９９３年、盲導犬育成を支援する「みつまめ会」を立ち上げた。「『河内おとこ節』で紅白に出ることができて、とにかく幸せで、この思いを何か形を変えてみなさまに恩返しができたらいいのになと思っておりました。その時に『大阪情話』という歌が６０歳の夫を支える妻の気持ちを歌った曲だったんです。『これやな』と思った」と振り返った。

盲導犬について「大切なパートナーやと思います。『盲導犬が来るようになってから、世界が変わりました。旅行に行くこともできました。コンサートにみっちゃんの歌聞きに行きましたよ』というようなお便りをいただいたこともありまして、うれしかったですね」。

活動への支援を呼びかけた。「お店によっては（盲導犬支援の）募金箱を置いてくださってますから、そういうところにお気持ちを入れていただいて、それが積もればワンちゃん（盲導犬）が増えていくことになりますので、みなさん応援のほど、よろしくお願い申し上げます」と深く頭を下げた。

自身の楽曲「河内おとこ節」を披露。ＮＨＫ紅白歌合戦や盆踊りでおなじみの楽曲に観客は笑顔をうかべ、中村が歌い終わると大きな拍手と歓声を送っていた。