特集は以前、番組で紹介した伊那市の児童が育てていたポニーの「クリスタ―」です。



新しい小学校での生活が始まっています。



児童歓声「お～かわいい！」



８月、諏訪市の上諏訪小学校5年2部の児童たちの元にポニーのクリスタ―がやってきました。





児童たちは1か月前からクリスタ―を受け入れる準備をしていました。





Q何をしているんですか？上諏訪小5年2部 児童「これはポニーが来て ちょっと高齢なので当たったりしたら（柵が）倒れないように頑丈にしています」作っていたのはクリスタ―の小屋。上諏訪小5年2部 児童「学校に手紙が来ててポスターを見て クリスタ―を飼いたいねって」「楽しみ 早く会いたい」昨年度の3学期。伊那小学校から手紙が届きました。それは、クラス替えにより3年間一緒に過ごしてきたクリスタ―とお別れをすること、そして、クリスタ―を育ててくれる学校を探しているというものでした。「クリスタ―のPR大作戦」として伊那小3年春組が県内すべての公立小学校376校に送ったものです。上諏訪小5年2部 児童 2人「クリスタ―がこっちにきてほしいなって思いました。クリスタ―は動物で命があるから命の勉強もしたいなって思ったので。命の大切さを学べるいい機会になると思ったので呼びたいと思いました」上諏訪小5年2部 担任前田恵花教諭「最初はちょっと反対していた子も（いました）」Q反対の声もあったんですね？「ありましたね。もし病気になったらどうするの？とか 育てる上には責任があるんだよ 。そんな軽い気持ちでやっていいのとかって言うのは言ってました」前田教諭「あとどこをやれば（クリスタ―を）お迎えできそう ？」児童「柵」児童たちは話し合いを重ねて「自分たちで育てたい」とクラスで受け入れることを決めました。上諏訪小5年2部 児童「休み中とかも当番決めたりしてお世話したほうがいいんじゃないかとか、健康管理、健康管理をちゃんとできるようにしたい」話し合いで学校が休みのときは声を掛け合ってクリスタ―の世話をすること。毎日のマッサージでクリスタ―の体調をチェックしようと決めました。寝床のワラは市内の企業から譲ってもらいます。クリスタ―が上諏訪小で暮らすことが決まったと聞き伊那小3年春組の児童は。伊那小3年春組担任（当時）折山智昭 教諭「え？って目を見開いて固まってしまって まさか本当にそういう学校が出てくると思わなくて（自分たちが）作って学校に送らせてもらったチラシを見てクリスタ―と一緒に生活したいんだって言ってくれたと伝えたらやっと大喜びして文字通り飛び跳ねて喜んでいました」クリスタ―は推定で30歳前後。人間で言うと70歳から80歳のメスのポニーです。暑い夏休みを高原の牧場で過ごし、2学期から上諏訪小に行くことになりました。（クリスタ―到着の日）いよいよこの日、上諏訪小にクリスタ―がやってきます。上諏訪小5年2部 担任前田恵花教諭「すごく楽しみに待ってて。きのうもなんかソワソワしてあした来るんだねって言いながら女の子たちはポニーテールがいいねとかって言って。（きょう）ちょっとおしゃれしてシュシュみたいな髪飾り付けてきてみたりとか」児童「めっちゃ楽しみ。快適に過ごさせてあげたい」Q快適って？児童「水 とかエサが充実していて熱中症とかにならないように注意する」児童たち「（歓声） クリスタ～！」「「お～かわいい」クリスタ―は早速、上諏訪小の草をモグモグ。児童「気持ちいい。あったかい 」

緊張気味の児童たち。少しずつクリスタ―に近づきます。



蓼科ポニー牧場濱島彬祥牧場長

「馬のこととか、クリスタ―のことを毎日毎日知るように心掛けて過ごしてください」



クリスタ―のふるさとである蓼科ポニー牧場の濱島彬祥牧場長は子どもたちにクリスタ―を通してコミュニケーションの本質も学んでほしいと話します。



蓼科ポニー牧場濱島彬祥牧場長

「馬っていう生き物に感情があるので こっちが思うようにやろうとしても相手にうまく伝わらないと馬も応えてくれないですし、そういう意味ではなんでうまくいかないのかだったり 相手はいまどういう感情なのか。5年生の子どもたちには目いっぱい感じとってもらいたい」



児童たちは早速、蹄の裏の土を取る“裏堀り”の方法やブラッシングなどクリスタ―のお世話についてを教わりました。



児童

「ちょっと不安だけどちゃんとしつけてみんなで楽しく過ごしていきたいです」

児童

「蹄の手入れが難しいです。兄弟っていうか家族みたいに仲良くしたい」



緊張しながらみんなで手綱を持って校庭で初めてのお散歩も体験。



「クリスタ―」のお世話は来年3月までの予定です。