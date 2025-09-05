Sonova Consumer Hearing Japanは、楽天スーパーセールにて、ゼンハイザーブランドのワイヤレスヘッドフォン、完全ワイヤレスイヤフォン、サウンドバーなどを対象としたセールを実施中。期間は9月11日1時59分まで。

サウンドバー「AMBEO Soundbar Mini」が37％ OFF、「AMBEO Soundbar Plus」が12％ OFFとなるほか、サブウーファー「AMBEO Sub」も41％ OFFとなる。また、完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM Sport」は58％ OFF、「MOMENTUM True Wireless 3」は57％ OFFを予定している。ラインナップとOFF率(予定)は以下の通り。


【対象製品とOFF率予定】 AMBEO Soundbar Mini　37% OFF AMBEO Soundbar Plus　12% OFF AMBEO Sub　41% OFF ACCENTUM Wireless　27% OFF ACCENTUM Wireless + BTD 600　35% OFF ACCENTUM Plus Wireless　34% OFF ACCENTUM Plus Wireless + BTD 600　42% OFF ACCENTUM True Wireless　43% OFF ACCENTUM True Wireless + BTD 600　47% OFF MOMENTUM 4 Wireless　24% OFF MOMENTUM 4 Wireless + BTD 600　27% OFF MOMENTUM True Wireless 4　24% OFF MOMENTUM True Wireless 4 + BTD 600　30% OFF MOMENTUM Sport　58% OFF MOMENTUM True Wireless 3　57% OFF HD 560S　27% OFF HD 620S　5% OFF HD 620S + バランスケーブル　12% OFF HD 650　8% OFF HD 650 + バランスケーブル　15% OFF IE 600　18% OFF

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください