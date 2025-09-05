4日未明に熱帯低気圧から変わった台風15号。静岡県の沿岸を横断し西部・中部・東部で”線状降水帯”を発生させ、激しい雨と風で県内各地に被害をもたらしました。



5日午後1時すぎ、台風15号が接近する中、気象庁は静岡県に線状降水帯発生情報を発表。県内では大気の状態が非常に不安定な状態となりました。



（澤井志帆 キャスター）

「フロントガラスを打ち付ける雨が激しく、視界がとても悪くなっています。」





各地で大雨となりました。さらに風も急激に強まり、静岡空港では飛行機が風にあおられるような様子も。今回の台風15号は4日未明に熱帯低気圧から台風へとなりましたが、静岡への接近前から激しい雨をもたらしました。（記者リポート）「地面を叩きつけるような雨が降ってきました。このように一瞬にして水たまりができてしまっています。」（伊藤薫平 キャスター）「周りの景色が変わりました。かなり視界が悪くなってきました。」この大雨で川も増水。（記者リポート）「浜松市内を流れる川の水は茶色く濁っています。」県内各地に様々な影響をもたらしました。4日から降り始めた雨は通勤通学の時間帯を直撃。（澤井志帆 キャスター）「午前7時40分のJR静岡駅前 です。たった今、雨風ともに強くなってきました。視界もどんどん悪くなってきています。そして、傘を叩きつけ る雨の音で周りの音もほとんど聞こえないような状況です。」駅の利用客は…。（通勤途中の人）「子どもを保育園に送り届けてからくるが、道も混んでいて保育園の送り出しでも濡れて大変でした。」（浜松へ向かう人）「いつもは（駅まで）自転車だが、雨なので車で送ってもらった。 電車でいつも浜松まで通っているが、止まるかもしれないので新幹線で行きます。」（京都からの人）「台風が分からないのでホテルで 1泊するかどうか迷う。きょうの夜、台風でホテルがいっぱいにならないか心配です。」同じころ、静岡市清水区では…（伊藤薫平 キャスター）「午前7時半すぎの清水区です。急に雨が強く降り始めました。雨粒が大きくアスファルトにたたきつけています。車もライトをつけ走行しています。」「周りの景色が変わりました。かなり視界が悪くなってきました。 清水駅方向の建物がかすんで見えるようになりました。 視界が悪く暗くなってきています。」その後、道路はあっという間に冠水…（伊藤薫平 キャスター）「雨水が急激に増えた影響で排水溝のところが渦を巻いています。」道路はまるで川のように。（伊藤薫平 キャスター）「傘にたたきつける雨音がバチバチと 言っています。急に来ました。あたりの景色が一変しました。少し暗くなってきています。」雨は強くなったり弱くなったりを繰り返し、清水区の巴川は、茶色く濁り、通常よりも水位が高くなっていました。この場所は3年前の台風で氾濫し、周辺に大きな被害をもたらしました。住民からは不安の声も…。「（Q..水しぶきが上がっているが）「いつもは巴川の横を通るのですが、雨で川が氾濫するかもしれないのでこちらを通りました」8月の大雨で、床上や床下が浸水する被害が出た浜松市天竜区の船明地区では…。（記者リポート）「船明地区は5日も朝から雨が降り続いています。8月の 浸水被害を受けて浜松市は排水ポンプを設置しています。」しかしそれでも、住民からは不安の声が…（住民）「（Q.この前はどのくらい水が来た？）この辺まで来た。床上20センチぐらい。このまま穏やかに通り過ぎてくれるといい。雨は嫌です。」大雨の影響で休校になった学校も。富士市教育委員会によりますと5日、富士市内ではすべての公立の小中学校が休校になったということです。富士中学校でも生徒の安全確保のため休校を判断したといいます（富士市立富士中学校 齋藤文徳 校長）「ちょうど登校の時間に関わるため、本校の近くにも河川があるので安全を考えました。まず考えるのは子供たちの安全、そこを第一に考え判断していきたい。」南伊豆町にある観光施設「波勝崎モンキーベイ」では、大雨で山の斜面から水が流れ出し、落石なども確認されたことから休園に。台風による様々な影響が出る中、交通機関にも乱れが・・・・（澤井志帆 キャスター）「JR静岡駅です。静岡駅では現在、新幹線に遅れや運転見合わせが発生しています。改札前には戸惑う人の姿が多くみられます。」改札前には不安そうに運行状況をスマホで確認する人の姿が。東海道新幹線では雨の影響により、規制値を上回る地点が出たため、度々、東京-新大阪間の一部区間で運転見合わせとなりました。（鳥取へ向かう人）「自宅からバスで駅に向かっている時に運転見合わせの情報が来た。急でしたね、今回は。」（東京へ向かう人）「どうしようかなと。ディズニーランドのホテルを予約していて。もうキャンセルできないので…。」そして正午を過ぎ、活発な雨雲が県内に流れ込み、午後1時7分、気象庁は県中部・西部に「線状降水帯」が発生したと発表。さらに午後1時57分にも県中部と東部にも「線状降水帯」が発生しました。（伊藤薫平 キャスター）「午後1時23分の静岡市清水区です。急に雨、そして風が強まってきました。辺り一面は真っ白です。雷もなっています。稲光が見えました。」鋭い稲光も確認され、雨量も増していきます。掛川市や牧之原市、島田市などに記録的短時間大雨情報が発表されたのです。そして、気象台の観測地点では1時間あたりの降水量が菊川牧之原で127mm、静岡空港で113mm、掛川で94mmと観測史上最高の降水量を観測する地点も。フロントガラスを強くたたきつける雨。風もますます増していき海も荒れていきます。（澤井リポ）「SBS通りでは道路が冠水しています。車が激しく水飛沫を上げながら走行しています。」午前中には想像もしなかったほどの激しい雨。さらに、その雨が過ぎたあとには、各地で激しい爪痕が明らかになりました。