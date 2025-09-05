ドル安とともに円安も、ユーロは対ドル・対円ともに高値伸ばす＝ロンドン為替



米雇用統計待ちとなるなか、ロンドン午前はドル安とともに円安の動きとなっている。ユーロドルは1.1697レベル、ユーロ円は173.27レベルにそれぞれ本日の高値を伸ばしている。ポンドドルは1.3485レベル、ポンド円は199.79レベルに高値を更新している。ドル円は148円台前半で上値重く推移しているが、東京午前につけた安値148.08レベルには届いていない。



USD/JPY 148.14 EUR/USD 1.1695 EUR/JPY 173.25

外部サイト