女優・山口智子（６０）の最新ショットにフォロワーが沸いた。

５日までにインスタグラムを更新し「心から尊敬する岡本太郎さんの作品『太陽の鐘過』が寄贈された、群馬県前橋」と群馬でトークイベントに参加したことを報告。「女性パワーが、これからの地球をぐいぐい引っ張っていくことを実感できる素敵な会でした。皆様、ありがとうございました！」と感謝を伝えた。

投稿には金髪でニッコリとほほ笑む写真を添えた。来月には６１歳の誕生日を迎える山口だが、フォロワーは「なんという可愛いともちゃんの笑顔」「久しぶりに見た綺麗」「いつまでたっても魅力的ですね」「こんなにも自然体という言葉が似合う方、他にいません」「いつもめっちゃオシャレ！！」「好感度しかない」「本当に、か、可愛い」とナチュラルな美ぼうにほれぼれしていた。

山口は１９９５年１２月に俳優の唐沢寿明（６２）と結婚。ＴＢＳ系「ダブル・キッチン」（９３年）の花岡都役、フジテレビ系「ロングバケーション」（９６年）の葉山南役などヒット作に多数出演した。今年６月には山口が唐沢とのレアな夫婦ショットを披露し、「理想の夫婦」「憧れ」と反響を呼んだ。