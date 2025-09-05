¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡¡ÇÈÍð¤ÎÈÕÇ¯¡¡°úÂàÀë¸À¡¢¡È2ÂåÌÜ¶¶¹¬É×¡É¸øÊç¤â1Ç¯Â¤é¤º¤ÇÅ±²ó¡¡¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡Ä
¡¡²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬4Æü¸á¸å11»þ48Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£82ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÄÌÌë¤Ï9Æü¸á¸å6»þ¡¢Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï10ÆüÀµ¸á¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤ÎÌµÎÌ»³¡¡Ñ£ÄÌ±¡¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤ë¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊ¡¦¶¶¿¿Í³Èþ¡Ê¤Þ¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¡£
¡¡Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¡Ê67¡Ë¤Ïº£·î1Æü¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬Æþ±¡Ãæ¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÈÍð¤ÎÈÕÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯10·î¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç²Î¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢Äã²»Éô¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î23Ç¯5·î3Æü¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤«¤é¤Î°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢23Ç¯1·î¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î²Î¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡È2ÂåÌÜ¡¦¶¶¹¬É×¡É¤ò¸øÊç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£24Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ö¼Õºá²ñ¸«¡×¤ò³«¤¤¤Æ°úÂà¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡£¡Ö°úÂàÄ¾¸å¤«¤é¤º¤Ã¤È¡È²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼¸Ó£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë°úÂà¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«È¿¾Ê¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¡×¤ÈÀ¸³¶¸½Ìò¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶¶¤µ¤ó¤ËÉÂËâ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ïº£Ç¯5·î20Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¶¶¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¡£ÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²Î¼ê³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡1960Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¡Ö¸æ»°²È¡×¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£