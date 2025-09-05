¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤òÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ä¾·â¡ª¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ï¡ÖÎ©¾ì¤Î°ã¤¦ÅÞÆâ¤ÎÀ¼¤òÊú¤¤·¤á¤ë¡×¡È½ÐÇÏ¤Î²ÄÇ½À¡É¤Ï¡Ö²¾¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¹âÆ¤¹¤ë¿·ÊÆ²Á³Ê¤Îº£¸å¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ø¤ÎÆ°¤¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ËÃ±ÆÈ¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¸½Ìò³ÕÎ½¤Ç½é¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡Éµá¤á¤ë½ðÌ¾Äó½Ð¤Ø
5ÆüÄ«¡¢¤ª¼÷»Ê¤ò»î¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢3ÆüÁ°¤Ë°®¤é¤ì¡¢½Ö´ÖÎäÅà¤µ¤ì¤Æ5ÆüÄ«¤Ë²òÅà¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
À¯ÉÜ¤¬ÊÆ¤ÎÁý»ºÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Ãæ¡¢ÊÆ¤ÎÈÎÏ©¤ò³¤³°¤Ë¤âµá¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢5Æü¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ÇÎäÅà¼÷»Ê¤äÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î»î¿©²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
¤³¤ìÎäÅà¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©²òÅà¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¼«Á³²òÅà¡©Á´Á³¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Ê¤¤¡£²òÅà¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡£
5Æü¤Î»î¿©²ñ¤Ç¤Ï¡Ö²òÅà¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ÎÁí³ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¿¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ëÀ¼¤Ï¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢5Æü¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤ÎÂç¿Ã¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚË¡Áê¤¬Á°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¤±¤óÀ©¤·¤è¤¦¤È¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¥«¡¼¥É¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ï¡©¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤òÄ¾·â¼èºà
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢5Æü¤Î»î¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ËÃ±ÆÈ¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÊÆ¤ÎÁý»º¤ÈÍ¢½ÐÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
ÎäÅà¤Î¤¹¤·¤â¤¤¤±¤ë¤Ê¡¢ÊÆÊ´¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤â¤¤¤±¤ë¤Ê¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óº£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Áý»º¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¸ýºî¤ê¤ò¹ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£
¹âÆ¤¹¤ë¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Ç¯´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
¡Ê2024Ç¯¤è¤ê¡Ë°¤¯¤Æ¤â50Ëü¥È¥ó¤°¤é¤¤Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Ø¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¡£²áµî5Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Î¥³¥á¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¡£º£¤Î¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤À¤±¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ì¤Ð¾¯¤·ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
°ìÊý¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬·«¤êÊÖ¤·¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö°ìÃ×·ëÂ«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤«¤é¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÇÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢1Æü¤âÀ¯ºö¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²Ë¡Ê¤¤¤È¤Þ¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ìÃ×·ëÂ«¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÀÕÇ¤´¶¤Î¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ìÃ×·ëÂ«¡¢¤½¤ì¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¡¦¤·¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡©
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
º£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡¢¤·¤«¤·¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î©¾ì¤Î°ã¤¦ÅÞÆâ¤ÎÀ¼¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤â¶Ä¤®¡¢À¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¡£
¡ÖÎ©¾ì¤Î°ã¤¦ÅÞÆâ¤ÎÀ¼¤òÊú¤¤·¤á¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡£
¤½¤³¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡Ä¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
¤³¤ì¤«¤éÁ°ÅÝ¤·¤¬µ¯¤¤Æ¤âµ¯¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¿§Ê¬¤±¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²¾¤ËÁíºÛÁª¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¾®Àô¤µ¤ó½Ð¤é¤ì¤¿¤ê¤Ï¡©
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸½»þÅÀ¤Ç¡ÊÁíºÛÁª¤¬¡Ë¤Þ¤À¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Ï¡¢²¾¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ïº£¤Ï¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
½êÂ°µÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë½ðÌ¾¤ÎÄó½Ð¤Ï8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î5ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë