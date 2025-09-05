歌手の橋幸夫さんが4日に肺炎のため亡くなっていたことがわかりました。82歳でした。多くのヒット曲で親しまれた経歴を振り返ります。

レコード会社の公式サイトによると、橋さんは1943年、東京・荒川区で呉服屋の9人兄弟の末っ子として誕生。中学2年より歌を作曲家・遠藤実さんに師事。高校1年でビクターエンタテインメントのオーディションに合格し、作曲家・吉田正さんの薫陶を受け、1960年『潮来笠』でデビューしました。

また、同曲の大ヒットで、日本レコード大賞新人賞の第1回受賞者に。さらに吉永小百合さんとデュエットした『いつでも夢を』、『霧氷』で2度のレコード大賞を受賞し、舟木一夫さん、西郷輝彦さんと共に『御三家』として人気となりました。また、モンゴル親善大使や各地の観光大使、介助犬サポート大使など多岐にわたる活動のほか、認知症の実母の介護生活をつづった『お母さんは宇宙人』など数多くの著書を出版しました。

2019年からはデビュー60周年を迎え、持ち前のチャレンジ精神で幅広い世代に親しまれていましたが、2023年5月3日の誕生日をもって63年の歌手活動の終了を宣言。しかし翌年に“謝罪会見”を開き、歌手活動の再開を発表していました。

■認知症と闘いながら歌い続けた橋幸夫さん

橋さんは今年5月、『アルツハイマー型認知症』と診断を受けたことを公表しました。

所属事務所によると、橋さんは2022年、79歳の時に軽度の『アルツハイマー型認知症』と診断。薬で治療していましたが、副作用による理由で中止。そして2024年、81歳のときに中等度の『アルツハイマー型認知症』と診断されました。症状の進行を抑制するには筋力の維持、日常の生活をキープする、常に歌を歌ってきた人生をできる限り維持することが大切だとアドバイスがあったといいます。所属事務所の石田重廣社長は、今年5月の会見で事務所として橋さんをサポートしていくことを明かしていました。

所属事務所は5日、「弊社所属歌手 橋 幸夫（本名 橋 幸男）が 令和7年9月4日 午後11時48分 享年82歳にて逝去致しました」と報告。通夜は9日、告別式は10日に営まれるということです。