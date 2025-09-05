¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÖÆ¨¤¬¤µ¤ó¤Ç¡ª¡×Íö»Ò¡õ¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Á¡×¡Ö¾®Àî¿ÆÌ¼¡×¤ÎÀ¼
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬5Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ØÆ¨¤¬¤µ¤ó¤Ç¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ù¡¡Î©¤Áµî¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁðµÈ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê³ÎÊÝ¤¹¤ëÍö»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Íö»ÒÌò¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê²°Â¼ÁðµÈ¡ËÌò¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢V¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍö»Ò¤µ¤ó¤Î¡È¤³¤³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬É´Ç¯ÌÜ¡É¤è¤¯Êá¤Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖÍö»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¼êÊÁ¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÉ½¾ð¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ï¹ç¤È°¤Éô¤¬TBS·Ï24Ç¯1·î´ü¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Á¡×¡Ö¶É¤â»þÂå¤âÄ¶¤¨¤Æ¤´³èÌö¤Î¤ªÆó¿Í¡ª¡×¡Ö¾®Àî¿ÆÌ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Õ¤Æ¤Û¤É»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö¥¸¥¸¥£¡¢¶â¤¯¤ì¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£