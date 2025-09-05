枝豆はゆでるより、焼いた方がおいしい!? “焼き枝豆”で注文増加の飲食店も 枝豆の生産・消費が全国1位の新潟で検証した #身近なギモン《新潟》
ビールなどのおつまみから、おやつまで人気の枝豆。皆さんは、ゆでて食べていますか？それとも焼いて食べますか？
◆新潟県は枝豆の生産・消費が全国1位
新潟県は枝豆の作付面積が16年連続で全国1位。消費量も全国1（新潟市が枝豆の年間購入量全国1位）だといいます。夏場の県民の食卓には、ザルで山盛りになった枝豆が並ぶのが定番！
県は枝豆のザル盛り・大盛りについて「新潟えだまめ盛」と命名し、新潟の食文化をアピールしています。
◆キャチコピーは「えだまめ県、新潟。」
しかし、作付面積も、消費量も16年連続全国1位にもかかわらず、知名度が低いことが課題となっています。
県は、ことし6月、全国にアピールするためのキャッチコピー「えだまめ県、新潟。」を発表するなどし、枝豆のPRに奔走しています。
◆「枝豆は焼いた方が、よりおいしい！」
こうした中、枝豆消費量が全国1の新潟市が企業や大学などと一緒に始めたのが“食”の新しい価値や可能性を生み出そうという取り組み「にいがた2km『おいしさDX』産学官共創プロジェクト」です。
このプロジェクトで枝豆は、“焼いた方がよりおいしい”ということが、新潟大学により検証されました。
ゆでたものも十分においしいと思われる新潟の枝豆ですが、焼いた方がよりおいしいというのは？
◆調理法の違いが枝豆のおいしさに影響
新潟大学が研究したのは、調理法の違いが枝豆のおいしさに与える影響。
新鮮な同じ品種の枝豆を同じ重さで、①塩ゆで、②焼き、の2つの方法で調理し、うま味、苦味、渋みなどを味覚センサーなどで評価分析しました。（画像：おいしさDX共創コミュニティ提供）
その結果は……
【新潟大学 社会連携推進機構 地域協働部門 准教授 社会インパクトマネージャー 勝見一生氏】
「科学的に分析すると『塩ゆでの枝豆』よりも『焼き枝豆』の方が、うま味とコクが強い結果が示されました」
グラフのオレンジ線で示されているのが「焼き枝豆」ですが、枝豆は焼くことにより、ゆでるよりも、うま味などの味わいと弾力のある食感を感じやすいということが分かったというのです。
◆飲食店で“焼き枝豆”を提供してみたら……
“焼き枝豆”のおいしさを、店頭で実際に客がどう反応するか、新潟市内のすし店「弁慶の泣き処」がこの実証実験に参加し昨シーズンの約1か月間、メニューに提供しました。
“塩ゆで枝豆”は、101人前の注文が入り、“ 焼き枝豆”は 94人前の注文があったといいます。枝豆についてみれば、焼くという新たな選択肢を作ったことで、“塩ゆで枝豆”の注文だけでなく、“焼き枝豆”も追加する人が増え、注文が増加したといいます。
また新潟大学の検証結果を受け、熱の伝わり方や水分が逃げにくいなどの効果が想定されるというホイル焼きにして、よりおいしさを感じられるよう工夫しているといいます。
◆“焼き枝豆”の注文が増加
結果を受けて、このすし店では枝豆の出回ることし4月からメニューに“焼き枝豆”を掲載していて、販売期間も11月頃まで拡大するということです。
店頭での反応は……
【弁慶 代表取締役 小崎 和彦氏】
「去年は、塩ゆでと焼き枝豆、半々くらいでしたが、ことしは焼き枝豆の注文のほうが増加していると思います」
メニューには、“調理法で変わる枝豆のおいしさ”について解説したリーフレットを挿入するなど店頭での情報発信も工夫しているということです。
また、焼き枝豆を注文した客に実施した食後のアンケートには「味が濃く感じて、とてもおいしかったです！また食べたい！」、「うま味が凝縮されているように感じた」などの声が寄せられ、手ごたえを感じているということです。
◆調理の過程で課題も
一方で、焼き枝豆は、注文が入ると都度、焼くという手間の問題もあり、塩ゆで枝豆と、焼き枝豆をどう鮮度を保ちながら、おいしく提供していくかなど課題も感じているということです。
◆焼き枝豆を自宅でも
焼き枝豆は自宅でもフライパンや、家庭用トースターで手軽に楽しめるということです。
今回、取材で知ったフライパンを使ったレシピを記者が実際に試してみました。調理手順は以下です。
①枝豆100グラムの場合、洗ってから塩を適量振りかけ5分ほど置く。
②フライパンにごま油大さじ1（オリーブ油でも可）をいれ、水気を切った枝豆を重ならないようフライパンに並べる。
③中火で両面に焼き色がつくまで約10分ほど焼く。
④焼き加減、固さなどは好みで火を止め盛り付ける。
焼いてから塩をかけてもよいということです。またパスタのペペロンチーノのようにニンニク・鷹の爪などを入れて炒めてもおいしいということです。
購入した枝豆をゆでたものと、焼いたもので食べ比べてみると、焼いた方が、甘みが増して弾力があるように感じられました。
◆おいしさをデータ化し商品開発などに活用へ
なぜ、新潟市がこのようなプロジェクトを始めたのか……
市によると、市外から来た人が新潟市滞在中に「飲食店・居酒屋」を利用する人の割合は、近隣他県の都市に比べると低いことが調査から分かっていて、1人あたりの利用金額も他県の約6割から8割ほどにとどまっているというデータが示されています。
つまり、他都市に比べ、来訪する人に「食」の魅力が十分に伝わっていないのではというのです。
そこで、「食」の魅力を高めることで、観光客などの消費額を増やそうとIT企業や新潟大学が、おいしさをデータ化し、食関連の企業へ提供することで、商品開発などに活用が期待されています。
プロジェクトは2034年度まで継続され、今後は、みそ、南蛮エビなどについても研究が行われるということです。