Aぇ! group、新作ライブBD＆DVDより「Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！」未公開特別編ダイジェスト公開

Aぇ! groupが、2月から5月にかけて全国7都市30公演で36万人を動員したアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』のBlu-ray＆DVDを9月24日にリリース。

このたび本作の通常盤に収録される「Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！」の未公開特別編ダイジェスト映像が公開された。

■佐野晶哉が扮するキャラクター・よし子が問答無用の罰ゲーム

公開された映像は、ツアー会場で大爆笑をさらったファンの間ではお馴染みの佐野晶哉が扮するキャラクター・よし子による問答無用の罰ゲームのダイジェストで、短い映像ながらAぇ! groupの高いバラエティ力が存分に詰まったものになっている。

なお、Aぇ! groupはファンが選んだ「#あなたが1番見せたいAぇLIVE」のTOP10を発表するYouTube生配信を9月7日21時から実施する。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』

