Snow Man¹õ¥¹ー¥Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤·¤Î¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¥¯ー¥ë¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¢£9·î5Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ì¾¾ìÌÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡õ¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶ÊTOP5¡×¤òÈ¯É½
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Çò°áÁõ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
TBS¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ9·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
9·î5ÆüÊüÁ÷¤Ï2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡ÙÌó2Ç¯È¾¤ÎÊüÁ÷¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ì¾¾ìÌÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡õ¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶ÊTOP5¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶ÊTOP5¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¡×¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤SP¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÈÖÁÈSNS¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Î¤Ä¤Ê¤®¤òÃå¤¿9¿Í¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡õ¤¢¤Î¤¬Á´°÷¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢¿·¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹Ìµ¤·¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÇò°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀSnow Man¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£