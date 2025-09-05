タレントの板野友美が9月4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅を公開した。

参考：【写真】「センスが抜群」「本当に格好いい」視聴者も絶賛 板野友美の自宅

まずは玄関を披露。かなり広い空間となっており、ガラス張りでリビングが透けて見えるデザインだ。そして玄関には、夫で東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手がWBCで着用したというユニフォームが飾ってある。ユニフォームには選手全員のサインが書いてあり、なかには大谷翔平選手やダルビッシュ有選手のサインも。板野は「すごーい」と紹介した。

続いてリビングを紹介。「開放的な空間」と紹介した通り、アイランドキッチンやダイニングテーブルなどがひと続きで置かれており、高級感あふれる雰囲気となっている。アイランドキッチンについては「ずっと憧れだった」「すごく嬉しい」と明かし、家を決める決め手にもなったのだという。

そして、リビングには付き合っている期間に板野が高橋にプレゼントしたというボールケースが飾られており、「いい試合をたくさん残して欲しい」と紹介した。板野が「一番こだわった」という部屋が、「夢だった」というクローゼットルーム。壁一面にバッグが並び、反対には洋服がずらりと並んでいる。バッグは「20代から集めた」というシャネルのバッグが多いようだ。

今回の動画に視聴者からは「センスが抜群」「本当に格好いい」「尊敬しかない」といった声が集まった。

（文＝向原康太）