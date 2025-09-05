Ado、アニメ『キャッツ♥アイ』オリジナルテーマ「CAT′S EYE」配信リリース決定
Adoが歌唱を担当するアニメ『キャッツ♡アイ』オリジナルテーマ「CAT’S EYE」が、9月12日に配信リリースされることが決定した。
■Adoは、あらたなオープニングテーマ「MAGIC」も担当！
9月26日よりディズニープラス「スター」にて独占配信がスタートする『キャッツ♡アイ』は、1981年～84年まで『週刊少年ジャンプ』にて連載された北条司原作の人気漫画。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳（ひとみ）、泪（るい）、愛（あい）が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや刑事とのスリリングな恋を描き、日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇る。40周年を迎えた2022年には原画展が開催されるなど、今なお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品だ。
そんな『キャッツ♡アイ』が2025年に完全新作アニメ化され、ディズニープラスで独占配信。前編の第1話～第6話が9月26日～10月31日、後編の第7話～第12話が12月26日～2026年1月30日に毎週1話ずつ順次配信となる。
Adoは「CAT’S EYE」に加え、あらたなオープニングテーマ「MAGIC」（作詞・作曲・編曲：ツミキ）も担当する。
■リリース情報
2025.09.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「CAT’S EYE」
■関連リンク
アニメ『キャッツ♡アイ』番組サイト
https://catseye-anime.com/
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/