Ado、アニメ『キャッツ♥アイ』オリジナルテーマ「CAT′S EYE」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoが歌唱を担当するアニメ『キャッツ♡アイ』オリジナルテーマ「CAT’S EYE」が、9月12日に配信リリースされることが決定した。

■Adoは、あらたなオープニングテーマ「MAGIC」も担当！

9月26日よりディズニープラス「スター」にて独占配信がスタートする『キャッツ♡アイ』は、1981年～84年まで『週刊少年ジャンプ』にて連載された北条司原作の人気漫画。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳（ひとみ）、泪（るい）、愛（あい）が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや刑事とのスリリングな恋を描き、日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇る。40周年を迎えた2022年には原画展が開催されるなど、今なお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品だ。

そんな『キャッツ♡アイ』が2025年に完全新作アニメ化され、ディズニープラスで独占配信。前編の第1話～第6話が9月26日～10月31日、後編の第7話～第12話が12月26日～2026年1月30日に毎週1話ずつ順次配信となる。

Adoは「CAT’S EYE」に加え、あらたなオープニングテーマ「MAGIC」（作詞・作曲・編曲：ツミキ）も担当する。

■リリース情報

2025.09.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CAT’S EYE」

■関連リンク

アニメ『キャッツ♡アイ』番組サイト

https://catseye-anime.com/

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/

■【画像】Ado「CAT’S EYE」ジャケット写真