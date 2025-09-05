来年9月、新たなビジネスホテルが備前市に誕生します。この場所にホテルを建てるのには意外な理由があるようです。

【写真を見る】ビジネスホテルの少ないエリアに新たなホテル誕生へ「通過型➨滞在型」への期待高まる【岡山・備前市】

今月（9月）2日、地鎮祭が行われたのは瀬戸内市との境に位置する備前市畠田。



約40年間、遊技場があった場所に来年9月、鉄筋コンクリート6階建てで158の客室を備えるビジネスホテル、「ホテルAZ」がオープンする予定です。



運営するのは九州を中心に「ホテルAZ」を全国展開する大分市の「アメイズ」。国道2号に面したこの場所に勝機を見出しています。

（アメイズ 穴見賢一 社長)

「ここを拠点に、観光とか仕事とか、色んな所に行っていただけるので、すごく便利のいい場所だと感じているので、ここに出店をきめさせていただきました。郊外に出店することで、郊外の方に仕事に行く人たちの手間だとか費用とかが押さえられる、結果的にその周りの経済とかが盛り上がるという風に繋がっていくのかなと考えています」

ビジネスホテルが少ないエリア 訪れた人はどこへ宿泊している？

ホテルが建つ予定の東備エリアには刀剣博物館や備前焼の里として知られる伊部地区など観光スポットがあります。



また、それだけでなく製造業や物流業を中心とした大小様々な工場が点在しているため出張でも多くの人が訪れるといいますしかし、備前市によりますとこの東備エリアには旅館や民宿はあるものの、ビジネスホテルは備前市に2軒、瀬戸内市に1軒あるだけ、赤磐市と和気町にはないといいます。



そのため、訪れた人の多くが、岡山市やお隣・兵庫県の赤穂市のホテルに泊まっているのが現状なのです。

（長崎信行 備前市長)

「今までは、もう少し規模の小さいのが何軒かあったというだけで、大量に泊まれるところがなかったということですから、新しいビジネスホテルがここにできる、備前市の発展に大きく関わっていただける、本当に感謝に堪えません」



観光でも仕事でも、「通過型」から「滞在型」へ。新しいビジネスホテルの誕生に地元は期待しています。