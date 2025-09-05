SUPER BEAVER½é¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀSP¡Ù±ÇÁüºîÉÊ²½·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
SUPER BEAVER¤¬¡¢10·î29Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØLIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£SUPER BEAVER½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¼ýÏ¿
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢SUPER BEAVER½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀSP at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥¹¥ì¥×¥ê¥«¤ä¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë±þÊç¥Ï¥¬¥¤òÉõÆþ¡£Á´·ÁÂÖ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥È¥ì¥¤»ÅÍÍ¡¢80P¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§¡ØLIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÙBlu-ray¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.29 ON SALE
DVD¡õBlu-ray¡ØLIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/