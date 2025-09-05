「女性がくも膜下出血を発症する原因」はご存知ですか？若い女性が発症する原因も解説！

女性がくも膜下出血を発症する原因とは？メディカルドック監修医が、女性がくも膜下出血を発症する原因や何科へ受診すべきかなどを解説します。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

突然の強い頭痛はあぶないと聞いたことはありませんか？

そのあぶない頭痛の代表がこのくも膜下出血です。

頭蓋骨と脳の間には硬膜、くも膜、軟膜と3層の膜があり、くも膜下出血とはくも膜と軟膜の間の空間(くも膜下腔)に出血することで発症する病気です。突然の激しい頭痛や嘔気・嘔吐、意識障害で発症し、3人に1人は死亡、3人に1人は重度の後遺症を残すとされています。禁煙や高血圧に対しての意識が高まったことなどにより、発症率が徐々に低下し、発症年齢も高くなっていますが、脳卒中の中では50代～60代と比較的若い年齢で発症し、男性に比べて女性、特に閉経後の女性で発症しやすいため、注意が必要です。

この記事では、くも膜下出血の原因やどのような注意が必要かなどについて解説いたします。

女性がくも膜下出血を発症する主な原因

くも膜下出血には、転倒や交通事故などの外傷によるもの（外傷性）と外傷によらないもの（非外傷性）があります。非外傷性の原因のほとんど(80～90％)は脳動脈瘤の破裂であり、そのほかには脳動静脈奇形なども考えられます。

脳動脈瘤

非外傷性のくも膜下出血のほとんどは、脳動脈瘤と呼ばれる脳の動脈の膨らみが破れることで発症します。脳動脈瘤がなぜできるのかはわかっていませんが、血管の壁が弱い部分（血管の分岐部など）に発症しやすいとされています。脳動脈瘤は女性、特に閉経後に多く、最近の研究ではエストロゲンの欠乏が脳動脈瘤の発症に関与しているとの報告もあります。また、遺伝的な要素もあり、親族に脳動脈瘤の方がいる場合には、脳動脈瘤を発症するリスクが高くなるため注意が必要です。破裂前の動脈瘤は無症状であることも多いため、脳ドックなどで脳動脈瘤の有無を確認するとよいでしょう。

転倒や交通事故

転倒や転落、交通事故などで頭部を強打した場合でもくも膜下出血を発症することがあります。頭部外傷ではくも膜下出血だけでなく、脳震盪や脳挫傷、硬膜下血腫、軸索損傷などを起こすことがあるため、頭部打撲後に意識状態が悪い、様子がおかしい、強い頭痛や吐き気がある、めまいがするなど何か症状がある場合には脳神経外科や救急外来を受診し、頭部CTなどの評価を受けるとよいでしょう。

脳動静脈奇形

脳動静脈奇形とは、脳血管の動脈と静脈が毛細血管を介さずに異常な吻合をつくる先天性疾患で、とぐろを巻くような異常な血管の塊(ナイダス)がみられます。ナイダスは正常な血管に比べて壁が薄く、破れることで脳出血やくも膜下出血を発症します。胎児の時期に生じる先天性異常ですが、一般には症状はなく、成人後に頭蓋内出血やてんかんなどが生じて初めて発見されることも少なくありません。無症状であってもMRIなどの画像検査で診断は可能であるため、頭部の画像検査を受けたことがない場合には脳ドックなどで画像検査を行うとよいでしょう。

ここまで女性がくも膜下出血を発症する原因などを紹介しました。ここでは「女性がくも膜下出血を発症する原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

頻度は低いのですが、20－30代の女性でもくも膜下出血を発症する方がいます。妊娠中や出産時に発症することもあります。頭部打撲のようなけがのエピソードがない場合、まずは脳動脈瘤の破裂を疑います。脳動脈瘤は若年者でも見られることがあり、特に一親等以内で脳動脈瘤の保有者がいる場合によりリスクが高いとされています。親や兄弟などで脳動脈瘤の保有者がいる場合には、若年であっても脳ドックなどで脳動脈瘤の有無などを調べておくと安心でしょう。

編集部まとめ

くも膜下出血は発症すると、半数以上の方で死亡したり、大きな後遺症を残したりする怖い病気です。その原因の多くは脳動脈瘤の破裂であり、くも膜下出血を発症する前に脳動脈瘤を発見し、適切な治療を受けていれば発症を防げる可能性があります。脳動脈瘤の多くは無症状で、くも膜下出血を発症して初めて発見されることもありますが、頭部MRIや造影CTを撮影することで事前に発見できることもあります。

脳動脈瘤は親族に脳動脈瘤の保有者がいる方や女性で発症しやすいため、脳動脈瘤が心配な方は特に症状がない場合でも脳ドックなどで動脈瘤の評価を行うと安心でしょう。

くも膜下出血は急に発症する病気ですが、予防することも可能な病気です。前兆である頭痛や嘔気・嘔吐、目の異常などの症状がある場合には、すぐに医療機関で検査を受けて治療を進めるようにしてください。

