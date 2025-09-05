台風15号(ペイパー)

2025年9月5日18時45分発表 気象庁

5日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 勝浦市の東南東約30km

中心位置 北緯35度05分 (35.1度)

東経140度35分 (140.6度)

進行方向、速さ 東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)

北西側 165 km (90 NM)

5日19時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 勝浦市の東約80km

中心位置 北緯35度10分 (35.2度)

東経141度10分 (141.2度)

進行方向、速さ 東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)

北西側 165 km (90 NM)

6日6時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯35度25分 (35.4度)

東経148度35分 (148.6度)

進行方向、速さ 東 60 km/h (32 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

6日18時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯35度25分 (35.4度)

東経158度05分 (158.1度)

進行方向、速さ 東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

■日本への影響

台風第１５号は発達しながら関東地方の太平洋沿岸を東北東へ進んでいます。関東甲信地方では５日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

台風第１５号は、５日１６時には千葉県館山市付近を１時間６０キロと速度を上げて東北東へ進んでいます。中心付近の最大風速は強まって２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。台風は５日夜にかけて温帯低気圧の性質を帯びつつ関東地方の太平洋沿岸を東北東に進み、６日明け方には関東の東で温帯低気圧に変わる見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気に加え、北陸地方から東北地方にのびる前線の影響で、東日本から北日本の所々で激しい雨や非常に激しい雨が降っており、線状降水帯の発生により猛烈な雨の降った所があります。



［雨の予想］

東日本や北日本では、５日は台風周辺の暖かく湿った空気と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、関東地方の太平洋沿岸を中心に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、北日本や東日本では、これまでの大雨により地盤が緩んでおり今後少ない降水量でも土砂災害の危険度が高まりやすい所があります。

５日１８時から６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １２０ミリ



［波の予想］

東日本の太平洋側ではうねりを伴いしける所があるでしょう。

５日から６日にかけて予想される波の高さ

関東地方 ４メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う

東海地方 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では５日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東北地方と東海地方では５日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

また、東日本の太平洋側では６日にかけて高波に注意・警戒してください。西日本から北日本では５日は、強風、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■全国の今後の天気

