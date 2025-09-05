スカパラのステージに稲葉浩志がサプライズ登場！ラブシャ共演ライブ映像が期間限定公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月31日に山中湖交流プラザきららにて開催された『SWEET LOVE SHOWER 2025』の東京スカパラダイスオーケストラのステージに、シークレットゲストとして稲葉浩志が登場。この日初披露となった「Action (VS. 稲葉浩志)」のライブ映像が、1週間の期間限定で東京スカパラダイスオーケストラ公式YouTubeにて緊急公開されることが決定した。

■稲葉浩志のサプライズ登場に沸いたステージ

リリース前から大きな話題を呼んでいた「Action (VS. 稲葉浩志)」だが、予想だにしない稲葉浩志のサプライズ登場に、会場は瞬く間に興奮の渦に包まれ、悲鳴にも近い観客のボルテージは最高潮に達した。

この日初披露された「Action (VS. 稲葉浩志)」のパフォーマンスは、スカパラの力強いスカサウンドと稲葉浩志の圧倒的なボーカルがぶつかり合い、会場全体を揺るがすほどの熱狂を生み出した。あの日の興奮と感動を、今回の期間限定配信で追体験できる絶好の機会となる。

■リリース情報

2025.09.03 ON SALE

SINGLE「Action (VS. 稲葉浩志)」

