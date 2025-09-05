「『だめ！だめ！それはやめて』って」堂安の同僚MFがサウジからの巨額オファーを断った理由「母に電話したら怒られた」
日本代表の堂安律が所属するフランクフルトのMFヒューゴ・ラーションが、今夏にサウジアラビアからの高額なオファーを断ったことを明かした。現地９月４日にスウェーデンメディア『Fotbollskanalen』が伝えている。
このスウェーデン人は昨季、公式戦47試合に出場して６ゴール・２アシストをマーク。今季はここまでの公式戦全３試合に先発しており、チームの主力としてブンデス２位につける好調なチームを中盤の底で支えている。
記事によると、ラーションはサウジアラビアのクラブからの巨額オファーを「話を聞いてみたんだけど、ちょっと夢を見ることができて面白かった」と振り返る。また、「オファー額にはゼロがたくさん並んでいた？」と問われると「そう、かなりね」と答えている。
それでもフランクフルト残留を決断した理由については「母に電話したら怒られたんだ」と述べている。
「考えただけなのに怒られたんだ。『だめ！だめ！それはやめて』って。母は欧州でプレーする息子の夢を見ているみたいだ。そして自分も、野望を犠牲にすることについて疑問を持ち始めたんだ。とにかく、あの夜は色々なことを考えた」
フランクフルトは今季、開幕から絶好調なだけに、その決断は間違っていなかったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
