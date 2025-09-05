オルタナティブロックバンド・前髪ぱっつん少年、略して「まえぱつ」って何者？【バリサン#57】
ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手した音楽業界人から見た新人アーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。
今回は、キラキラPOPの秘密結社!? オルタナティブロックバンド・前髪ぱっつん少年、略して「まえぱつ」をご紹介。
■「前髪ぱっつん少年」ミュージックビデオ
■音楽業界人は「前髪ぱっつん少年」のココに注目
■「前髪ぱっつん少年」手書きコメント
「前髪ぱっつん少年」メンバー
オーシャンズ・ネ（Vo.）
ずま（Ba. / composer.）
スダリヒト（Gt.）
MiZ（sup.Dr.）
■「バリサン」担当メモ
「中毒性」という言葉がぴったりです。
一曲でも、ワンフレーズでも前髪ぱっつん少年の音が耳に入ってきてしまったらもう逃れられません。
無意識でも体は動いてしまうし机は叩きたくなってしまうし、なんらかの方法で自分もリズム取ってこの音楽の一員になりたくなってしまう、そんな惹き寄せる力を内包するバンドです。
同じ音に魅了された人たちが一挙に集まるライブは言わずもがな心躍る空間です。手を振り、足でリズムを刻み、自然とクラップし、気が付いたらそれぞれが自由に踊っている、ライブの醍醐味がここにあるなと感じさせてくれるライブです。あなたも一緒にSNSを越えたリアルな音に乗ってみませんか？
