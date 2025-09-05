北海道にはたくさんの魅力的なスイーツがありますが、数年前に新千歳空港で、「わぁ～美味しそう！」とお土産に買ったのが『ハスカップジュエリー』でした。

北海道の特産果実・ハスカップを食べたことがなく、薄焼きのクッキーとミルクチョコレートに包まれたハスカップジャムに「なんて繊細な作りのスイーツなんだろう！」と感激したことを覚えています。

今回は、そんな筆者が衝撃を受けたスイーツ『ハスカップジュエリー』をご紹介します。

1978年に誕生し、北海道特産のハスカップを使った『北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー』（4個入 1,280円／6個入 1,920円／9個入 2,880円）は、道内外問わず愛されているベストセラー商品です。

薄焼きクッキーと特製バタークリームにはさまれた甘酸っぱいハスカップのジャムに、まわりをやさしい甘さのミルクチョコに縁取られ、鮮烈な酸味と上品な甘さが口いっぱいに広がります。

生産者が一粒一粒丁寧に手で摘み、丹精込めて育てた紫に光るハスカップ。

「たくさんのお客様にハスカップのおいしさを伝えたい！」という想いを込めて、究極のこだわりと技術で宝石のように美しく仕上げた『北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー』が生まれたそうです。

周りをまろやかな甘さのホワイトチョコレートで縁取りした『ハスカップジュエリー ホワイトバージョンMIX』（6個入 1,920円）は、真っ白な雪のよう。

中から紫のハスカップのジャムがとろけ、ホワイトチョコレートが合わさることで、ハスカップの酸味に甘味がプラスされ、繊細でまろやかな味わいにいつまでも美味しさの余韻が続きます。

『ハスカップジュエリー』も楽しめる『ハスカップジュエリー ホワイトバージョンMIX』（4個入 1,280円／6個入 1,920円）は、新千歳空港店でしか買えない限定品です。

まるで黒い宝石！ ハスカップジュエリープレミアムブラック画像：北海道Likers

濃密にじっくり煮詰めた高純度のハスカップジャムを、甘さ控えめのブラックココアクッキーと、バタークリームでサンドした『ハスカップジュエリー プレミアムブラック』（4個入 1,480円／6個入 2,220円）。

マイルドなチョコレートで縁取り、濃厚かつ繊細なハーモニーは、まさにプレミアムな大人の極上スイーツ！ 筆者は深煎りの珈琲と合わせて愉しんでいます。

ホワイトバージョン、プレミアムブラックとの3種類セット『ハスカップジュエリートリオ』（6個入 2,140円）は、新千歳空港店でしか買えない限定品です。

『ハスカップジュエリー』は、冷やしても常温でも美味しく味わうことができます。お店では、持ち歩きの時間によって無料または有料の保冷剤を付けてもらえますよ。

初夏には、その年収穫されたばかりのハスカップを使った『ハスカップジュエリー・ヌーボー』（売上の一部をハスカップ畑の維持に還元）や、季節ごとにメロン、さくらんぼ、シャインマスカットなど魅力的な季節限定や期間限定商品が発売されています。それを心待ちにしている『ハスカップジュエリー』ファンも多いのだとか！

今年はさくらんぼを使用した『チェリージュエリールージュ』（4個入 1,480円）が登場。数量限定なので、なくなり次第終了となります。

レギュラー販売している『ハスカップジュエリー』は、売上の一部をハスカップが自然群生している勇払原野及び野鳥の聖域であるウトナイ湖自然保護への支援活動として、『公益財団法人 日本野鳥の会ウトナイ湖サンクチュアリ』に寄付しているそうです。

生産者や自治体との連携、ハスカップを使った商品の製造・販売を通して、ハスカップの認知を全国に拡大させ、生産者とお客様を繋いでいるのですね！

もりもと新千歳空港店

販売場所：北海道千歳市 新千歳空港国内線ターミナルビル 2階 スイーツ・アベニュー もりもと 新千歳空港店

営業時間：8:00～20:00

定休日：なし

電話番号：0123-46-4181

※店舗は千歳本店をはじめ、恵庭、苫小牧、室蘭、札幌、小樽、江別、旭川、滝川など23店舗、またオンラインショップでも販売されています。

北海道Likersライターのひとこと

年に一度、初夏に販売される、その年収穫されたばかりのハスカップを使った『ハスカップジュエリー・ヌーボー』を今年も美味しくいただきました。

季節ごとに販売される商品も待ち遠しく、もはや筆者は虜となっています。是非一度味わってみてくださいね。

また、2025年9月23日（火・祝）まで、『大丸札幌店 ほっぺタウン』でハスカップ商品に特化した、特別な店舗が期間限定で展開されています。『2025パングランプリ東京』で準グランプリ受賞のパンも初登場していますよ！

取材・撮影・文／丸井 緑子 取材協力／もりもと

