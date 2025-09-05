Photo: Haruki Matsumoto

酷暑が続く昨今、フル稼働のエアコンで電気代が気になりませんか？ 設定温度を1度上げると約10%節約できるとは言われるものの、暑いとつい下げちゃいますよね……。

そんなジレンマには扇風機などの併用も有効ですが、今回は設置場所も気にならないサーキュレーター内蔵照明「LumaFlow 2」を使ってみたレポートをお届けします。

最初は半信半疑でしたが暑がりの筆者が28度でも快適に過ごせたのでけっこうオススメですよ。おトクなセール情報もあったので、ぜひ参考にしてみてください！

小ぶりなのにしっかり明るい

Photo: Haruki Matsumoto

こちらがファン内蔵シーリングライト「LumaFlow 2」。直径40cm、重量は1.5kgと天井照明にしては軽量コンパクトな仕上がりに。

ライト部分はアクリル素材の透過板で背景がしっかり見え、良い意味で存在感が控えめなのも筆者的には好みでした。

Photo: Haruki Matsumoto

一般的な引っ掛けシーリング式なのでサクッと取り付け完了。さっそく最大照度にしてみたところ、14畳対応6000ルーメンは十分すぎる明るさでした。

Photo: Haruki Matsumoto

光源はLEDのため、付属リモコンで光量や色調整も手間なく完了。照明としての機能はしっかり押さえられています。

場所を取らない天井ファンでエアコンも省エネ

Photo: Haruki Matsumoto

中央のファンは照明と同時に自動ONで便利。送風が不要な場合はリモコンでファンのみ停止も可能ですよ。

Photo: Haruki Matsumoto

風量は微風から強風までの8段階。360度スイング機能で効率的な循環も可能。届く風は室温なので、エアコン風直撃のような冷えすぎを感じないのが良きでした。

Photo: Haruki Matsumoto

暑がりの筆者は設定温度を26度以下にしがちしたが、「LumaFlow 2」の併用で28度設定で省エネしながら快適なのが助かります。

Image: 慕晟株式会社

夏場は風を感じるような使い方が涼しいですが、冬場が逆回転で循環させることで暖房も効率的に使えます。

アプリ＆音声操作も便利

Photo: Haruki Matsumoto

「LumaFlow 2」は付属リモコンだけでなくスマホ操作やAmazonやGoogleの音声アシスタントにも対応。ライトやファンのON/OFFはもちろん、調光やプリセット登録もできて便利でした。

部屋で邪魔にならず省エネにも貢献できるので、電気代が気になる人にはオススメしておきます。先行セールでおトクになっていたので、ぜひチェックしてみてください！

