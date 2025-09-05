Image: MacRumors

発表直前の新ネタです。

新しいiPhone 17シリーズは、日本時間9月10日（水）午前2時のイベントにて明らかになります。あと数日！

ここに来て、iPhone 17 Pro / 17 Pro Maxについての新しい噂が出てきました。

より明るいディスプレイ。発熱対策も強化

ネタ元のMacRumorsいわく、iPhone 17 Proシリーズのディスプレイは輝度が向上し、明るい日中でも見やすくなっているとのこと。

iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxの通常輝度は1,000ニト、ピーク輝度は2,000です。少なくともこの数値は超えているということでしょうか？ ちなみに、Pixel 10 Proのピーク輝度は3,300ニトです。

また、デバイスの熱設計が見直され、4Kビデオ撮影や高フレームレートのゲームをプレイした際のパフォーマンスも向上しているそうな。

これは結構大事なポイントです。iPhoneで動画を撮影しているクリエイターにとって、熱対策は大きな課題。特に夏は暑さも相まって、スマホやデジカメでの動画撮影がうまくいかなかったという話も聞きますから…。

日中のディスプレイ視認性に熱対策と、どちらも夏対策っぽいアプデが期待できますね。アチアチになりにくいということは、ゲーム用途としても使いやすくなってるかも？

Source: MacRumors