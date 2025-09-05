夏から秋へと少しずつ色づき始める箱根の森。そんな季節のうつろいを感じるこの頃、「ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパ」では、秋限定のアフタヌーンティーと季節のケーキ「ペストリーシェフ風戸のチーズケーキ チョコレートアイス添え」が登場！ 森の中のリゾートホテルで、新しい季節の訪れを感じるスイーツタイムを楽しんでみませんか？

箱根の森で秋の味覚を満喫！秋のアフタヌーンティー＆シーズナルスイーツ

出典: 美人百花.com

四季折々の美しい景色が広がる箱根の中でも、木々が少しずつ赤や黄色に染まり始めるこれからの季節は、まさに絶景のシーズン。自然だけでなく、美術館などの文化施設も多くそろう箱根は、芸術や温泉、グルメまで、一度に楽しめる秋のおでかけ先としてぴったりです♡

そんな箱根の秋の風景にインスピレーションを受けて生まれたのが、今回のアフタヌーンティーとシーズナルスイーツ。芋・栗・カボチャ・葡萄・イチジクなど、旬の味覚をふんだんに取り入れた、秋色たっぷりの華やかなスイーツが揃います。

箱根の森で楽しむ、秋のアフタヌーンティー

アフタヌーンティーは、自家製の「冷やし甘酒」からスタート。夏の疲れをやさしく癒し、免疫力アップにもひと役買ってくれる、心にも体にもうれしい一杯です。

スイーツには、箱根・仙石原のススキや秋のお月見を思わせる「お月見ラズベリーマカロン」や、栗のほっくり感と柑橘の爽やかさがマッチした「栗とオレンジのスコーン」、秋の代表フルーツ・葡萄を使った「葡萄のシュークリーム」など、季節を感じるラインナップがずらり。

さらに、紫芋のほのかな甘みとオレンジの香りを合わせた「紫芋とオレンジクッキー」は、箱根の伝統工芸“寄木細工”をイメージして仕上げた、目にも楽しい一品です。

セイボリーには、くるみとイチジクのパンで鴨ロースをサンドした「鴨ロースとイチジクのバーガー」や、スパイスの効いた「カボチャディップ クラッカー」、そして森の恵み・キノコとシャキシャキ野菜を梅ドレッシングで爽やかに楽しむ「キノコのサラダ」など、秋の素材を活かしたこだわりのメニューが並びます。

季節のチーズケーキで、秋のおいしさをひとくちに

アフタヌーンティーとあわせて楽しみたいのが、季節限定のシーズナルスイーツ「ペストリーシェフ風戸のチーズケーキ チョコレートアイス添え」。

ベイクドタイプのチーズケーキは、チーズの濃厚なコクの中にレモン果汁、サワークリーム、ヨーグルトを加え、爽やかな酸味を感じられる軽やかな仕上がりに。甘さはぐっと控えめで、生地のやさしい味わいが引き立ちます。

色づき始めた箱根の森で味わう、とっておきのスイーツたち。この季節にしか出会えないおいしさを、ぜひ体感してみて！

Information

ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパ

期間：2025年9⽉1⽇（月）〜2025年11⽉30⽇（日）

場所：ホテルラウンジ ”リビングルーム”