歌手のアイナ・ジ・エンド（30）が5日、東京・新宿歌舞伎町のシネシティ広場で、ゲリラライブを開催した。3日に発売した人気アニメ「ダンダダン」の第2期オープニングテーマ「革命道中―On The Way」のプロモーション。「新宿で暴れちゃうじゃんよ！」とアニメの決めぜりふを引用しながら華金の繁華街をジャックした。

午後7時、歌舞伎町のど真ん中にアイナが降臨すると、出勤前のホスト。飲み会前のサラリーマン、観光中の外国人らが足を止め、ステージ前に集まり始めた。アイナは持ち前のハスキーボイスを響かせて同曲を歌唱。約3分半の間にステージ前に3000人が集まった。

台風の影響も心配されたが幸いにも晴れ。雨女でも晴れ女でもない“虹女”を自称しているだけに「その力が発揮できたかな」と天候にも感謝。ゲリラライブは自身の原点でもあり、BiSH時代や、グループ結成前に中野の路上で歌っていた時代に幾度となく経験してきた。この日も「お仕事お疲れさま〜」「初めまして」など通行人に呼びかけた。「自分を知らない方にも歌を届けられる大好きな空間」と幸せをかみしめた。

「革命道中」は「ダンダダン」の人気も相まって国内外で大ヒットした。SNSの総再生回数は6億回を越え、米ビルボードの世界チャート「グローバル200」に日本人として唯一ランクイン中。「実感はない」というが、「自分も大好きなこのアニメの曲がこんなに広がってうれしい」と反響に感謝した。

ライブでは同曲を含む6曲を歌唱。12月20日にはソロとして自身最多となる会場の東京ガーデンシアターでライブを開催することも発表した。（吉澤 塁）