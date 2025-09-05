ドブに捨てられてしまっていたところを保護され、たくさんの先住猫さんたちに見守られて成長中の子猫。すっかりおてんばさんになった子猫に、新しい家族が決まりました！

最強のおてんば子猫

YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に登場したのは、19匹の保護猫さんたちと暮らす猫好きご夫婦に保護されたラグドールの子猫。この度、新しい家族が決まったのだといいます。

保護当時は弱々しかった子猫も19匹の先住猫さんたちに揉まれた結果、今では逆に振り回すほどの最強のおてんば娘に成長したそう。そんな子猫の気になる新しい家族はというと…、なんとご夫婦の息子さんご家族だそうです！

猫好き家族

猫好き遺伝子を受け継いだ息子さんと5歳の孫娘さんに、猫初心者ですが動物好きのお嫁さん、そして子猫とほぼ同時期に生まれた赤ちゃんの4人家族だそう。子猫を順番に抱っこするご家族からはすでに溺愛の兆しが見え、子猫も存分に甘えたり赤ちゃんに興味津々のようです。

ずっと猫と暮らすことが夢だったという孫娘さんは、これまで積極的に猫さんのお世話をしてくれているとあって、抱っこもお手のもの。そんな娘さんと自身の夢である「猫との暮らし」を叶えるため、息子さんはマイホームを購入したのだとか…！

孫娘さんと子猫

一緒に暮らせるのはもう少し先とのことですが、「連れて帰りたーい」と待ち遠しい様子の孫娘さん。すると、抱いていた子猫がチュッチュと腕を吸って甘え始め、くすぐったがりながらも孫娘さんは嬉しそうに。微笑ましい光景に、思わず頬が緩みます。

子猫の名前は、孫娘さん命名の「たぬこ」ちゃんに決定したそう。大切そうに抱っこをしてお顔をスリスリっと、たぬこちゃんのことが可愛くて仕方がない様子の孫娘さんなのでした。

投稿には「孫娘チャン猛獣(たぬこ)の扱いが上手いw」「ジィジの名付けセンスはちゃんと孫に受け継がれてるね」「なんて素敵な運命の糸でしょう。私もうれしくて胸がいっぱいになりました。」「これ以上は無い、里親さんですね」「たぬ子ちゃん幸せな猫生を！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、保護猫さんたちとご夫婦の日常の様子が投稿されています。たぬこちゃんのおてんばっぷりや、孫娘さんと初めて対面した時の様子なども観ることができますよ。

