《全4種》激アツコラボ爆誕ッッッ！！【ローソン】ティータイムが華やぐ「新商品」って？

1987年に誕生した洋菓子ブランド「シーキューブ」と、【ローソン】「ウチカフェ」が夢のタッグ！ ブランドを代表する“ティラミス”をアレンジした特別なスイーツが、期間限定でお目見えです。マニアも大絶賛し、ティータイムにぴったりな逸品を詳しくご紹介します。

ザクッと食感がおもしろい！「くちどけティラミスクレープ」

1つ目は、@sujiemonさんが「新感覚」と紹介する「くちどけティラミスクレープ」。クレープ皮で、くちどけの良いマスカルポーネをたっぷり包んだ一品です。アーモンドクランチが食感のアクセントとして◎

ご褒美感たっぷり！「ティラミスコーヒーゼリー」

2つ目は、コーヒーとミルクのゼリーに、カフェラテソースとティラミスクリームを重ね、ココアパウダーをまぶした「ティラミスコーヒーゼリー」。甘そうに見えますが、@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく「しっかりとコーヒーの苦味を味わえる」のだそう。食べやすいカップスイーツは、忙しい仕事や家事の合間のほっと一息タイムにオススメです。

迷ったらコレ！「ティラミスクッキーシュー」

3つ目は、コーヒーシュガーのかかったクッキーシューの中に、ティラミス風クリームがたっぷり入った「ティラミスクッキーシュー」。コーヒーソース入りなので、こちらもほろ苦さが楽しめそう。

驚きの組み合わせ「ティラミスどらもっち」

ティラミスとどら焼きが出会う日が来るなんて、誰が想像したでしょうか？ そんな“まさか”の組み合わせに、筆者もときめいた「ティラミスどらもっち」。どらもっち生地でティラミス風クリームとコーヒークリームをサンドした、和と洋のいいとこどりスイーツです。

今日のティータイムは、【ローソン】と「シーキューブ」のコラボスイーツに決まり！ 自分へのご褒美にいかが？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N