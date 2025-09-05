木下グループ杯

フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯は5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕。男子ショートプログラム（SP）では友野一希（第一住建グループ）が85.08点をマークし、日本勢トップの2位発進となった。首位は87.76点のチャ・ジュンファン（韓国）。

友野は前日（4日）の公式練習で転倒した際、左足を痛めていた。ミスがあったものの、85.08点で2位発進。「思った以上に点数が出た。次の試合では（SPで）90点に乗せられるようにしたい」と語った。

腰痛を抱えながら強行出場した山本草太（MIXI）は84.98点で3位。トーループ、サルコーの4回転2本構成には挑まず。トーループ1本を鮮やかに決めると、トリプルアクセルも転倒せずに踏ん張った。

男子の前に行われた女子SPでは千葉百音（木下グループ）が73.11点で首位発進。2位は国際大会デビューで70.29点をマークした三宅咲綺（シスメックス）、今季限りの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は65.25点の4位発進となった。

今季からの新設大会。グランプリ（GP）シリーズに次ぐ格付けとなるCSの日本開催は初めてとなった。6日はアイスダンス・リズムダンス、ペアSP、女子フリー、7日はアイスダンス・フリーダンス、ペア・フリー、男子フリーが予定されている。



