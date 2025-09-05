手塚 充樹登壇！セリスタ『口と胃腸を一気貫通で診る：歯科からヘルスイノベーション』
セリスタは、2025年10月19日(日)に、手塚 充樹 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『口と胃腸を一気貫通で診る：歯科からヘルスイノベーション』を開催します。
◇見どころ／主な学習のポイント◇
■『口と胃腸を一気貫通で診る：歯科からヘルスイノベーション』
手塚 充樹 先生／Dr. Mitsuki Tezuka
ヘルシーライフデンタルクリニック／院長
健康寿命延伸研究会 KJEK／主催
学校法人 大原学園 東京立川歯科衛生学院専門学校／兼任教員
1) 口腔は消化管の入り口である ― 全身を診る視点へのパラダイムシフト
2) 「歯だけ診る」から「口腔機能を診る」へ ― 咀嚼・嚥下・唾液機能を含めた新しい診療観
3) 口腔と胃腸内環境の密接な相互作用 ― 微生物・免疫・代謝をつなぐ口腔からのアプローチ
4) 臨床で活用できる診査・検査法の紹介 ― 唾液検査・血液検査・腸内細菌叢検査など
5) 現場での実践と研究が示す理想のギャップ ― 歯科から広げる健康寿命延伸の可能性
※キーワード：口腔機能、消化機能、免疫機能、腸内細菌叢、健康寿命延伸
◇講師紹介◇
《経歴》
学歴
2009年：鶴見大学歯学部歯学科 卒業、臨床研修修了
2015年：歯学博士号取得(口腔外科学・口腔内科学専攻)
経歴
2009年 ：鶴見大学歯学部 口腔内科学講座(第2講座)入局
2014年 ：ジンデンタルクリニック 院長
2019年3月：健康寿命延伸研究会 KJEK 主催
2019年9月：ヘルシーライフデンタルクリニック 開設
2023年4月：学校法人 大原学園 東京立川歯科衛生学院専門学校 兼任教員
現職
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 31 Stage 5
■開催日時 ：2025年10月19日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『口と胃腸を一気貫通で診る：
歯科からヘルスイノベーション』
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
