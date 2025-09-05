ポップでキュートなアイテム！亜土ちゃん おしゃれデパート
水森亜土によるポップアップストア「亜土ちゃん おしゃれデパート」が、2025年9月10日(水)より横浜高島屋にて期間限定で開催します。
亜土ちゃん おしゃれデパート
開催期間：2025年9月10日(水)〜9月22日(月)
開催場所：横浜高島屋 8階 特設会場
営業時間：午後7時まで(最終日は午後5時閉場)
亜土ちゃんグッズを多数取り揃えたこのポップアップストアは、横浜高島屋では初開催となり、水森亜土の世界観あふれる“おしゃれデパート”をテーマに、ポップでキュートなアイテムが多数登場。
先行発売されるアパレルアイテムも用意しており、新商品をいち早く手にとってご覧頂ける機会となっています。
会場では、ショッピングだけでなくアートとしても楽しめる内容を用意。
貴重な複製原画の展示など、水森亜土の多彩な魅力を体感いただける空間が広がり、今なお新鮮に映るレトロかわいいガーリーテイストが詰まった“亜土ちゃんワールド”を存分に楽しめます。
■先行発売 ※価格はすべて税込み
お花の少女柄天竺Tシャツ (3色) 各2,530円
音楽柄フレンチ袖天竺Tシャツ (3色) 各2,530円
水プリント柄天竺Tシャツ (2色) 各2,530円
ワンポイント柄ハイネックTシャツ (3色) 各2,750円
天竺スーパーBIGTシャツ2種 (各2色) 各2,750円
※アパレルアイテムは入荷次第発売開始となります。
※デザインおよび価格は、予告なく変更となる場合があります。
※数量に限りがあるため、売り切れの際はご容赦ください。
お花の少女柄天竺Tシャツ ホワイト
音楽柄フレンチ袖天竺Tシャツ チャコール
■展開商品(一部) ※価格はすべて税込
(1)カラートートバッグ テンビン 3,960円
(2)カラートートバッグ マド 3,960円
(3)ラウンドポシェット LOVE 3,080円
(4)ラウンドポシェット テンシ 3,080円
(5)鳴らないコンビセット 1,210円
(6)ふわっと弁当箱 1,760円
(7)牛乳瓶型ボトル 1,870円
(8)ワンプッシュボトル(350ml)3,300円
(9)ネックレス(シルバー、ピンクゴールド) 各20,900円
※デザインおよび価格は、予告なく変更となる場合があります。
※数量に限りがあるため、売り切れの際はご容赦ください。
カラートートバッグ テンビン
鳴らないコンビセット
ワンプッシュボトル(350ml)
■購入プレゼント
会期中、1会計につき税込1,650円以上購入のお客様に、オリジナルミニ缶バッチ(径38mm)を1点プレゼントします。
数あるイラストの中から高島屋のイメージフラワーであるバラが描かれたものをセレクトし、6種をランダムで配布します。
※絵柄はお選びいただけません。
※数に限りがあるので、なくなり次第終了とさせていただきます。
オリジナルミニ缶バッチ
タカシマヤアプリのプレゼントクーポンをお会計時にご提示いただいたお客様に、先着で「オリジナルミニステッカー」もプレゼントします。
※お一人様一回限りとさせていただきます。
※数に限りがあるので、なくなり次第終了とさせていただきます。
オリジナルミニステッカー
●「水森亜土」とは
東京・日本橋生まれ。
高校卒業後、ハワイに遊学。
アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。
「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。
世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。
画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。
(C) ADO MIZUMORI
