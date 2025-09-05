NMB48の元メンバーで、タレント・グラビアアイドルの白間美瑠（しろま・みる＝27）が、自身4作目となる写真集（秋田書店）を2025年11月14日に発売することを発表した。先行カットとして、焼けた小麦肌が強調された「過去最大級の露出」の大胆ショットも公開した。



【写真】「過去最大級」の大胆ショット 小麦肌と美ボディに視線が集中しちゃう！

NMB48の1期生として11年間グループを牽引してきた白間。AKB48のメンバーも兼任し「NHK紅白歌合戦」にも出場するなどした。2021年にグループを卒業した後は、モデル・女優として活動している。



4作目となる今回のロケ地はベトナムのダナン。真っ白な砂浜が続くミーケービーチや、活気あふれるナイトマーケットなど非日常感あふれるシーンに加え、ラグジュアリーなホテルやプールサイドでは大人の女性らしい艶やかな姿を披露している。また白間美瑠史上、“過去最大級の露出”に挑んだという大胆ショットも収録。ベトナムの海をバックに、小麦肌が際立つヌーディーなカットに仕上がっている。



白間は写真集4作目発売の喜びについて「また一つ、大切な作品を残せることができて、とても幸せです！今回の写真集は、10月に誕生日を迎えて28歳になる私の、ナチュラルな大人の魅力が詰まった一冊です」とコメント。見どころについては「背伸びをして無理をして大人っぽく見せるのではなく、28歳という大人の年齢だからこそ自然にあふれ出る色気や美しさ、そして無邪気さも…、さまざまな表情を楽しんでいただけると思います！」とアピールした。



（よろず～ニュース編集部）