芋けんぴやスイートポテトなど、人気の芋スイーツが勢ぞろい！こととや「芋栗豆」フェア

こととや「芋栗豆」フェア

「こととや」は、秋に定番の「芋」「栗」に加え「豆」も含めた「芋栗豆」フェアを8月20日から実施しています。

■干し芋をはじめとした人気の「芋」

こととやでは、秋以外の季節でも干し芋が大人気です。

常時数種類から選べますが、秋にはさらに種類が増え、最大10種類を用意されています。

干し芋以外にも、芋けんぴやスイートポテトなど、人気の芋スイーツが勢ぞろいします。

秋以外でも干し芋は大人気 581円(税込)

■「豆」が秋の味覚に仲間入り

定番の「芋」「栗」に加え、2025年は「豆」が登場。

特に「しぼり豆」は絶品！

「丹波黒大豆」を丁寧に炊き上げ、うす甘納豆に仕上げた、他にはない、やさしい味わいが広がる豆菓子です。

その他にも、甘いものからしょっぱいものまで幅広く取り揃えています。

しぼり豆 603円(税込)

■「栗」は甘くておいしいご褒美スイーツ

栗はおまんじゅうやどら焼きなどの和菓子や、マロングラッセなどの洋菓子もラインナップ。

自分へのご褒美だけでなく、ギフトにもおすすめの商品を多数用意されています。

「栗」のご褒美スイーツ 538円(税込)

※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります。

※価格は予告なく変更となる場合があります。

