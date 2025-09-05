長野県に初登場！niko and ... EDIT HOUSE

アルプスピアホームは、アダストリア「niko and …」がプロデュースする住宅ブランド「niko and … EDIT HOUSE」を甲信越地方で初めて長野県松本市にオープン！

niko and … EDIT HOUSE

【店舗概要】

●オープン日時： 2025年9月21日(日)10:00

●店舗名 ： niko and … EDIT HOUSE 松本店

●所在地 ： 長野県松本市県1-7-1 松本住宅公園内

●TEL ： 0623-87-6221

●FAX ： 0263-87-6222

●営業時間 ： 10:00〜18:00

●定休日 ： 火曜日・水曜日

アルプスピアホームは、アダストリア「niko and …」がプロデュースする住宅ブランド「niko and … EDIT HOUSE」を甲信越地方で初めて長野県松本市にオープンします。

【ブランドコンセプト】

「わたしに、にあう家」

一番大切にしているのは住む人の“らしさ”。

既存の家づくりの型にはまらず、柔軟に、欲張りに、そしてちょっとユニークに、スタイルエディトリアルブランドとしてniko and … が培ってきた編集力を活かして、住む人の気持ちとライフスタイルに寄り添った住空間づくりを行う。

【ブランド特徴／6 EDIT POINTS】

01.CONNECTION 気持ちがつながる空間

02.BEAUTILITY 機能的でスタイリッシュ

03.FASHION ファッションをもっと楽しく

04.HOBBY 好きなことに夢中になれる

05.GREEN グリーンはたっぷりと

06.FLEXIBLE ワクワクする余白を忘れずに

フロアプランでは「日常にもワクワクを」をテーマとして、住むだけの器ではなく、住む人が居るだけでワクワクするような空間。

家族との時間も趣味、そして何気ない日常も、欲張りに楽しめる遊び心のある住まいを提案します。

また、サステナブルの観点からアパレル端材や飲食店の廃材を再利用したオリジナルの壁紙、建具などを開発し、家づくりに取り入れています。

