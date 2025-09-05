「中国ラーメン揚州商人」は、長年にわたり同店の人気No.1メニューであり続ける「スーラータンメン」が、2000年の販売開始から25周年を迎えることを発表しました。

中国ラーメン揚州商人

「中国ラーメン揚州商人」は、長年にわたり同店の人気No.1メニューであり続ける「スーラータンメン」が、2000年の販売開始から25周年を迎えることを発表。

これを記念し、約11年前に制定した9月14日の『揚州商人スーラータンメンの日』に向け、2025年9月5日(金)から9月21日(日)の期間中に、首都圏38店舗とSNSで感謝を込めた2つのキャンペーンを実施します。

【心温まる家庭料理から生まれた「スーラータンメン」】

日本のラーメン界で醤油や味噌が主流だった1990年代。

創業者の三好 比呂己氏が胸に秘めていたのは、幼い頃に母が作ってくれた特別な一杯の思い出でした。

それは、中国で親しまれている酸味と辛味が特徴のスープ「酸辣湯(サンラータン)」に、麺を入れてくれたもの。

その温かく懐かしい家庭の味を、多くの人に届けたいという想いから、試行錯誤の末に商品化されたのが、現在の「スーラータンメン」です。

このメニューは、母の三好 コト子氏が「酸辣湯(サンラータン)」を「スーラータン」と呼んでいたことが名前の由来となっています。

そんな揚州商人にとっての「おふくろの味」は、長きにわたり多くのお客様に愛され続けています。

【「中国三大名酢」が引き出す唯一無二の味わい】

「スーラータンメン」をメガヒット商品へと押し上げたのは、その徹底した味へのこだわりです。

開発で最も苦労したのは、本場の味を保ちながらも、日本人の舌に合うようバランスを取ることでした。

特に、当時日本では馴染みが薄かった中国三大名酢の一つ『鎮江香醋(黒酢)』をふんだんに使うことは、大きな挑戦でした。

しかし、健康志向の高まりとともに「お酢」がブームになると、その独特のコクと芳醇な香りが広く受け入れられ、今では男女問わず愛される看板商品へと成長しました。

麺は、創業者の祖父の代から4世代にわたって受け継がれてきた「中国ラーメン」へのこだわりから生まれた自家製麺4種類。

上品なコシの細麺「柳麺」、もちもちとした食感の「揚州麺」、独自開発した極太麺「刀切麺」、そして美味しくて健康に配慮した「低糖質麺」。

一杯一杯を丁寧に作ることで、まるで一皿の本格中国料理を食べているかのような、深い味わいをお届けしています。

【「揚州商人スーラータンメンの日」記念キャンペーン詳細】

日頃のご愛顧に感謝し、以下のイベントを実施します。

1. 抽選で100名様に当たる「スーラーシリーズ」無料クーポンプレゼント

ご応募いただいた方の中から、抽選で100名様に「スーラーシリーズ」の対象商品が無料になるクーポンがプレゼントされます。

・応募方法 ：期間中に、揚州商人公式アプリに記載された合言葉と

ハッシュタグ「#25th揚州商人スーラー無料応募」を付けて

X(旧Twitter)またはInstagramに投稿するか、

メールでご応募ください。

メールでの応募方法は

アプリ内の特設ページで案内します。

・応募期間 ：2025年9月5日(金)〜9月21日(日)

・対象商品 ：スーラータンメン、激辛スーラータンメン、

プレミアムスーラータンメン、スーラー油めん

・当選者数 ：100名様

・クーポン配布日：2025年10月6日(予定)

※クーポンは当選者様の公式アプリに送付されます。

2. 次回使える「スーラーシリーズ」250円割引券の配布

揚州商人公式アプリをインストールしている方、またはメールマガジンに登録をしている方で対象商品を注文いただいた方に、次回利用いただける「スーラーシリーズ250円割引券」がプレゼントされます。

・配布期間：2025年9月17日(水)〜9月19日(金)

・利用期間：9月22日(月)から10月末まで利用できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 9月5日から9月21日まで首都圏38店舗とSNSで特別企画を実施！中国ラーメン揚州商人 appeared first on Dtimes.