俳優の堤真一、中村倫也による二人芝居の舞台「ライフ・イン・ザ・シアター」が５日、東京・ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲで開幕した。

タイトル通り、まさに「劇場」の表と裏で繰り広げられる、ベテランと若手の俳優による物語。２人が交わすやりとりの数々、さりげない日常会話から時間を経て変容する関係性に至るまで、さまざまな感情の積み重ねを追っていく。堤がベテラン俳優のロバート、中村が新進俳優のジョンを演じる。

劇場という特別な空間で、２人の男の間でまるでシーソーのように行き来するパワーバランス。微妙な心理的交錯を、ときに滑稽なほどユーモラスに、ときに暴力的なほどの辛辣（しんらつ）さで描く二人芝居。元日本テレビのドラマプロデューサーで、映画監督としても活躍する水田伸生氏が演出を手掛ける。

東京公演は２３日まで。その後２７、２８日に京都・京都芸術劇場春秋座、１０月４〜６日に愛知・穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ主ホール、同９〜１４日に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、同１７、１８日に愛媛・愛媛県県民文化会館サブホール、同２５、２６日に宮城・多賀城市文化センター大ホールで上演される。