シングに会える！香港ディズニーランド・リゾート『ファンタスティック・フォー』キャラクターグリーティング
香港ディズニーランド・リゾートのトゥモローランドにて、マーベル映画『ファンタスティック・フォー』に登場する「シング」と会えるキャラクターグリーティングが開催されています。
偉大なるヒーローと一緒に記念撮影を楽しめる、ファン必見のキャラクターグリーティングです☆
香港ディズニーランド・リゾート「シング」キャラクターグリーティング
開催場所：トゥモローランド／トゥモローランド・ステージ
年齢制限：全ての年齢
『ファンタスティック・フォー』は、4人の勇敢な宇宙飛行士が宇宙で新しい力を得て帰還した、誰もが知っているストーリー。
マーベル・シネマティック・ユニバーサルにも『ファンタスティック・4：ファースト・ステップ』として仲間入り！
私たちの街と地球を救った偉大なヒーローに感謝を伝えるため、一緒にお祝いをする特別な機会が設けられました。
”シング”こと「ベン・グリ厶」は、宇宙線を浴びたことで岩のような身体と怪力を手に入れたヒーロー。
頑固でぶっきらぼうに見えることもありますが、その心はユーモアと優しさに溢れています。
強大なパワーと優しい心を持つヒーローに会える貴重な機会です☆
香港ディズニーランドのトゥモローランドで楽しめる「シング」とのキャラクターグリーティングの紹介でした。
7月25日(金)日米同時公開！マーベル映画『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』
続きを見る
© 2025 MARVEL
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post シングに会える！香港ディズニーランド・リゾート『ファンタスティック・フォー』キャラクターグリーティング appeared first on Dtimes.