シングに会える！香港ディズニーランド・リゾート『ファンタスティック・フォー』キャラクターグリーティング

香港ディズニーランド・リゾートのトゥモローランドにて、マーベル映画『ファンタスティック・フォー』に登場する「シング」と会えるキャラクターグリーティングが開催されています。

偉大なるヒーローと一緒に記念撮影を楽しめる、ファン必見のキャラクターグリーティングです☆

香港ディズニーランド・リゾート「シング」キャラクターグリーティング

開催場所：トゥモローランド／トゥモローランド・ステージ

年齢制限：全ての年齢

『ファンタスティック・フォー』は、4人の勇敢な宇宙飛行士が宇宙で新しい力を得て帰還した、誰もが知っているストーリー。

マーベル・シネマティック・ユニバーサルにも『ファンタスティック・4：ファースト・ステップ』として仲間入り！

私たちの街と地球を救った偉大なヒーローに感謝を伝えるため、一緒にお祝いをする特別な機会が設けられました。

”シング”こと「ベン・グリ厶」は、宇宙線を浴びたことで岩のような身体と怪力を手に入れたヒーロー。

頑固でぶっきらぼうに見えることもありますが、その心はユーモアと優しさに溢れています。

強大なパワーと優しい心を持つヒーローに会える貴重な機会です☆

香港ディズニーランドのトゥモローランドで楽しめる「シング」とのキャラクターグリーティングの紹介でした。

© 2025 MARVEL

