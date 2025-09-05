ドライバーの高齢化や人手不足が課題とされるバス業界で、運転手を目指して奮闘している19歳の男性がいます。



10代の運転手が誕生すれば県内初。今月始まった最後の教習に密着しました。長岡記者のリポートです。



緊張した面持ちでバスの運転席に座るのは碓井磨海さん（19）です。



高校卒業後、バスの運転手を志して去年4月に富山地方鉄道に入社しました。





そして先月、見事、大型二種免許を取得。社内での最後の教習に進んでいます。この日は教育担当の西尾正和さん指導の下、出発前に行うタイヤやエンジンオイルなどの点検や点呼の手順を確認しました。社員「いってらっしゃい」碓井さん「行ってきます」まずは構内での運転に挑戦します。碓井さん「けっこうやっぱりバスによって違うみたいで、ちょっと不安ですね」「バス発車いたします。お立ちのお客様ご注意ください」緊張しながらも仮免許、本免許の試験を一発合格してきた碓井さん。持ち前の対応力で堂々とハンドルを握ります。西尾正和さん「こういう運転はしたらだめだから、アクセルを離す時はゆっくり力入れながらゆっくり離していってね。もう一回次やってみて」「そう。違いが分かったでしょ。それを心がけてください」碓井さん「はい」碓井さんはバスの運転手になるのが子どものころからの夢だったといいます。碓井さん「中学校2、3年くらいから中学校の時に通学で客として乗せてもらっていて、結構身近な存在だった。運転されている方たちを自分は尊敬、すごいなというのはありましたね」ただ、憧れのバス業界は全国的には長時間労働や賃金の低さが課題とされ、人手不足やドライバーの高齢化にもつながっていると言われています。富山地鉄のバス運転手は2019年に249人いましたが、今では176人まで減少。来月からは路線バスの一部廃止や減便も予定されています。こうした中、国は3年前に大型二種免許取得の年齢制限を引き下げ、碓井さんのように10代で挑戦できる環境を整えました。県内で10代の運転手が誕生すれば初めてのこと。バス運転手を目指して地鉄に新卒で入社する社員は6年ぶりです。碓井さん「楽しさはもちろんありますね。大型車特有の、大回りするのが楽しい。緊張8割、2割は楽しい」碓井さんの運転するバスに初めて乗った営業所の所長は…上口享宏所長「ブレーキなんかは柔らかく踏んでるなっていう印象ですね。丁寧に運転しているなというのは感じました。性格が出ていると思います。優しい丸い性格です」構内での練習の後は、公道での教習へ。富山市の牛島本町の交差点から県美術館の前を通る市道を2往復しました。碓井さん「怖かったっす。周りの一般車に速度を合わせるのが難しかったですね。乗っていただいたときに不安がられないような運転ができるようになりたいですね」この後、社内試験に2回合格すれば早ければ11月にバス運転手としてデビューします。上口所長「この後は実際先輩ドライバーと一緒になって、このような憎めない顔をしていますので、すぐかわいがってもらえるんじゃないかと思っています」バス業界の新たな戦力誕生に社内の期待が高まっています。