無料相談会を開催！ブラックマジックデザイン「Blackmagic URSA Cine Immersive」

ブラックマジックデザインは、Apple Vision Pro向けに開発された世界初(※)の業務用カメラ「Blackmagic URSA Cine Immersive」と、Apple Immersive Videoコンテンツを編集可能な「DaVinci Resolve Studio」について紹介する無料相談会を開催します。
(※) 同社調べ
Apple Vision ProはAppleが「空間コンピューター」と呼ぶ革新的デバイスで、デジタルコンテンツを現実空間にシームレスに融合します。
そのための映像規格である「Apple Immersive Video」は180度の8K3D撮影フォーマットで、ブラックマジックデザインは、同フォーマットに対応した唯一の制作ソリューションを提供しています。
Vision Proの魅力は、その映像を実際に体験した人しか実感できない非凡な映像です。
自宅のソファで、映画、番組、ゲームを圧倒的な臨場感で楽しむことができ、まるでコンテンツの世界に入り込んだかのような没入感を得られます。
URSA Cine Immersiveは発売以来、多くのユーザーに支持されており、新しい映像体験への期待の大きさを証明しています。
ブラックマジックデザインでは、さらに多くの方にこのテクノロジーについて理解を深め、新たなビジネスチャンスに繋げていただきたいと考えています。
また、本相談会を通じてBlackmagic URSA Cine Immersiveを導入いただいた方から先着100名にDaVinci Resolve Micro Color Panel(税込 82,980円)を無償提供します。
URSA Cine Immersiveカメラ
Apple Immersive Videoを編集
【無料相談会 概要】
日程 ： 2025年9月12日(金)*東京およびオンライン会場のみ開催
2025年10月22日(水)〜31日(金)*土日は除く
会場 ： ●東京 ブラックマジックデザイン株式会社
(東京都目黒区駒場4-7-2)
●大阪 ブラックマジックデザイン株式会社 大阪オフィス
(大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-3-9)
●オンライン Zoom
