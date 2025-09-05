Ado、アニメ『キャッツ・アイ』のエンディングテーマ「CAT’S EYE」9月12日配信決定
Adoが歌唱を担当する新作アニメ『キャッツ・アイ』のオリジナルエンディングテーマ「CAT’S EYE」が、9月12日に配信されることが決定した。
【ライブ写真】Adoの世界ツアーがついに終幕…！ファイナルとなったホノルル公演の模様
同楽曲は、9月26日よりディズニープラス「スター」で独占配信される完全新作アニメ『キャッツ・アイ』のエンディングテーマとして起用される。原作は北条司による同名コミックで、1981年から1984年にかけて『週刊少年ジャンプ』に連載された。物語は、美人三姉妹・瞳、泪、愛が喫茶店のオーナーである一方、怪盗キャッツアイとして活動する姿を描いたもので、日本のみならずアジア、欧米でも根強い人気を誇る。
アニメ『キャッツ・アイ』は全12話構成で、前編（第1話〜第6話）は9月26日から10月31日まで、後編（第7話〜第12話）は12月26日から2026年1月30日まで、毎週1話ずつ順次配信される。また、Adoはオープニングテーマ「MAGIC」（作詞・作曲・編曲：ツミキ）も担当する。
アニメ制作はLIDEN FILMS。監督は末田宜史、脚本は森ハヤシ、キャラクターデザイン／総作画監督は薮本陽輔が務める。音楽は『僕のヒーローアカデミア』『ハイキュー!!』などで知られる林ゆうき。キャストには小松未可子、小清水亜美、花守ゆみり、佐藤拓也、小西克幸、日笠陽子らが名を連ねる。
なお、原作コミックス『CAT'S EYE』は、新装版全10巻としてコアミックスより刊行。第1〜4巻が9月20日に発売されるのを皮切りに、12月まで毎月2巻ずつ順次発売される。
